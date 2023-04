Nuova Citroen C3 Aircross: svelato il nuovo SUV a 5 o 7 posti

Citroën ha svelato oggi la nuova Citroen C3 Aircross, un B-SUV familiare, robusto fuori, generoso e accogliente dentro. È il risultato di una collaborazione e di un design locale volto a soddisfare le esigenze specifiche dei clienti nei mercati chiave di India, Sud-est asiatico e Sud America. La nuova C3 Aircross incarna senza dubbio l’intera identità Citroën. Ha anche tutte le caratteristiche di un vero B-SUV che promette di essere competitivo nel cuore di ogni mercato. Offre agli acquirenti un convincente rapporto qualità-prezzo, con un’offerta su misura che combina un design unico e muscoloso, il comfort emblematico di Citroën, nonché una grande versatilità con la possibilità di offrire fino a 7 posti.

Questo nuovo modello di SUV e la nuova compatta C3 già lanciata rappresentano tappe fondamentali nella strategia di crescita internazionale di Citroën. L’obiettivo del marchio è raggiungere il 30% delle sue vendite globali al di fuori dell’Europa entro il 2025. India, Sud-est asiatico e Sud America sono mercati ad alto potenziale che daranno un contributo significativo alle ambizioni internazionali di Citroën. Nel 2022 le immatricolazioni del marchio in India e Asia-Pacifico sono aumentate del 56,9% rispetto al 2021 e in Sud America del 21,2%. In India, Citroën ha raggiunto 6.588 immatricolazioni nel 2022 (+ 872,6%), in Brasile, + 37,6% (32.128) e in Argentina, + 11,3% (13.846). La presenza del marchio Citroën in queste due regioni è stata chiaramente rafforzata dal successo del lancio della nuova C3.

La nuova Citroen C3 Aircross è il secondo di una gamma di tre nuovi modelli specificamente destinati ai mercati internazionali nell’ambito del programma C-Cubed di Citroën, annunciato nel 2019 e commercializzato tra il 2022 e il 2024. Come per il C3, questo B-SUV è sviluppato e prodotto localmente, presso lo stabilimento di Thiruvallur in India e a Porto Real in Brasile, con un livello di integrazione dei contenuti di quasi il 90%, che garantisce la soddisfazione del cliente grazie a un’offerta perfettamente adattata alle sue esigenze, una disponibilità più rapida delle parti e un costo complessivo inferiore.

Fedele ai geni di Citroën, La nuova Citroen C3 Aircross è un SUV robusto e unico, disponibile nelle versioni a 5 e 7 posti, il cui lancio è previsto in India e Sud America a partire dalla fine del 2023. Dal 2024 sarà lanciato anche in Indonesia, un nuovo mercato per le attività di Citroën, annunciato nell’ottobre 2022, in partnership con Indomobil Group come distributore esclusivo. Citroën ha progettato il nuovo C3 Aircross, lungo 4,32 m, a 5 e 7 posti, per assicurarsi che fosse il veicolo giusto per entrare nel segmento molto competitivo e in rapida crescita dei B-SUV sui mercati indiano, indonesiano e sudamericano.

Il nuovo C3 Aircross è un B-SUV familiare lungo 4,32 m con un design robusto ed espressivo che ispira fiducia. È caratterizzata da un frontale deciso con un cofano alto, una carreggiata larga, la firma luminosa a forma di Y di Citroën e una doppia griglia sottolineata da uno skid plate inferiore per far fronte a condizioni stradali variabili. La sua silhouette si distingue per un’altezza da terra di 200 mm, tra le migliori della categoria, passaruota muscolosi con ruote e pneumatici di grandi dimensioni e protezioni resistenti.

Il nuovo C3 Aircross è particolarmente generoso. Il modello a 5 posti offre uno dei migliori spazi per le ginocchia per i passeggeri posteriori e fino a 482 litri di spazio nel bagagliaio, mentre il modello a 7 posti offre inoltre un’intelligente versatilità per usi diversi, con una terza fila di due sedili singoli. Questi possono essere ripiegati o rimossi singolarmente quando la famiglia ha bisogno di bilanciare lo spazio per i passeggeri con una capacità fino a 511 litri per bagagli o altro carico.

L’interno è accogliente e luminoso. Estremamente ben equipaggiato, incarna l’approccio globale di Citroën al comfort e al benessere degli occupanti. Sedili estremamente confortevoli abbinati a un efficiente sistema di climatizzazione e riscaldamento consentono a tutti di rilassarsi, soprattutto nella seconda e terza fila della versione a 7 posti, grazie a un esclusivo modulo di ventilazione integrato nel padiglione. Le soluzioni di archiviazione premurose includono portabicchieri che fungono anche da supporto per smartphone e fino a 5 prese USB, in modo che gli occupanti possano caricare i propri dispositivi e rimanere connessi o divertirsi mentre sono in movimento.