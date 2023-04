Nuova Citroën C3: già oltre 15.000 unità vendute dal lancio

La nuova Citroën C3 continua a mostrare da dove viene. Dopo aver chiuso il 2022 con la vittoria dei premi Best National Car ai Car Awards Brasil 2022, Best Compact Hatch al Prêmio Mobilidade Estadão 2023 e Best National Car fino a 1.2 litri all’Abiauto Award, la berlina dall’attitudine da SUV ha toccato quota 15.000 unità vendute dal suo lancio.

A marzo, la casa automobilistica francese ha registrato una crescita del 53% e un volume totale di 2835 vetture immatricolate. Lanciata ad agosto dello scorso anno come primo modello di una gamma di tre veicoli progettati per il Brasile e prodotti in Sud America, la nuova C3 è già arrivata con una differenza, portando il bagagliaio più grande del segmento, oltre a due motorizzazioni: il 16V da 1.6 litri della famiglia EC5 fino a 120 CV e 154 Nm e il Firefly da 1 litro fino a 75 CV e 105 Nm.

Nuova Citroën C3 tre quarti posteriore

Nuova Citroën C3: grande successo in Brasile per la berlina

In termini di tecnologia, il fiore all’occhiello è senza dubbio il Citroën Connect con display touch da 10 pollici, il sistema di infotainment che sta conquistando sempre più clienti con un’interfaccia semplice, elaborazione veloce e integrazione con Android Auto e Apple CarPlay wireless.

Le sospensioni alte e gli pneumatici ad alto profilo conferiscono alla nuova Citroën C3 un’attitudine da SUV unica, offrendo un’ampia versatilità su diversi tipi di terreno e ostacoli urbani senza compromettere il comfort e la dinamica in curva. In aggiunta, propone un design intelligente che garantisce l’accessibilità durante l’acquisto e la sostituzione di componenti soggetti a usura naturale e in caso di collisioni.

Disponibile in diverse configurazioni (comprese opzioni con cambio automatico), la nuova C3 offre anche un pacchetto di manutenzione a prezzi molto interessanti.