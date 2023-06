Lancia torna in Germania: tour di presentazione della nuova Concept e 25 nuovi concessionari

Lancia torna in Germania dopo diversi anni di assenza. In questi giorni infatti la concept Pu+Ra HPE mostrata in anteprima alla Milano Design Week di aprile, farà un tour delle principali città tedesche dopo la casa automobilistica piemontese ha intenzione di aprire 25 nuove concessionarie che saranno attive con il lancio della nuova Ypsilon che come sappiamo sarà lanciata nel corso della prima metà del prossimo anno.

Lancia torna in Germania dopo diversi anni di assenza

In questi giorni dunque la concept car Lancia Pu+Ra HPE si mostra ai tedeschi. Ricordiamo che questa vettura rappresenta una sorta di anteprima di come saranno le future auto della casa automobilistica italiana che Stellantis considera uno dei suoi brand premium. Nei prossimi anni il marchio piemontese lancerà sul mercato tre nuove auto. La prima ad arrivare sarà la nuova Ypsilon nel 2024 poi toccherà alla nuova Gamma nel 2026 e infine nel 2028 alla nuova Delta.

La Germania è considerato uno dei mercati chiave per Lancia che inizialmente oltre che in Italia lancerà le sue nuove auto anche in Spagna, Francia, Portogallo, Belgio, Paesi Bassi e appunto Germania. Si punterà molto anche sulle vendite online. L’obiettivo è che il marchio possa costruirsi nei prossimi anni la propria nicchia nel mercato premium europeo. Con i suoi tre modelli del resto verrà coperto circa il 50 per cento del segmento.

Il debutto della nuova Lancia Ypsilon che sarà prodotta in Spagna è stato confermato in Germania per la prima metà del 2024. Oltre a 25 nuove concessionarie nel paese saranno disponibili per i clienti del marchio 100 centri di assistenza.

A proposito di Lancia Pu+Ra HPE, ricordiamo che si tratta di una concept car presentata da Lancia nel 2023, in occasione del suo 115° anniversario. Si tratta di una vettura che vuole essere un manifesto per i prossimi 10 anni del marchio italiano. Si tratta di una berlinetta 2+2, basata sulla piattaforma CMP del gruppo Stellantis, che ha una motorizzazione elettrica da 136 CV. La vettura promette di avere un’autonomia di oltre 700 km, un consumo energetico inferiore a 10 kWh/100 km e un tempo di ricarica di poco più di 10 minuti.

Lancia Pu+Ra HPE si ispira al passato e al futuro del marchio, con un design puro e radicale, da cui deriva il nome Pu+Ra. La vettura riprende alcuni elementi iconici di Lancia, come i fari rotondi che richiamano la Stratos, la calandra a scudo, il logo con lo scudo e la bandiera, il colore verde che omaggia la Flaminia Azzurro Vincennes e i sedili che si ispirano alle poltrone Maralunga di Vico Magistretti per Cassina.

Lancia Pu+Ra HPE è anche una vettura tecnologica e intelligente, che si connette allo smartphone del conducente tramite una app dedicata, che permette di gestire diverse funzioni della vettura, come il climatizzatore, il navigatore, il sistema multimediale e il monitoraggio della batteria. Inoltre, la vettura è dotata di diversi sistemi di assistenza alla guida, come il cruise control adattivo, il freno di emergenza automatico, il mantenimento della corsia e il riconoscimento dei segnali stradali. Questa auto è quindi una vettura all’avanguardia, che rappresenta la visione e la filosofia dei futuri modelli del marchio italiano.