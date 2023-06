Maserati Tridente: debutta il primo programma di membership dell’azienda

Maserati, simbolo indiscusso del lusso italiano e dell’eccellenza automobilistica, presenta il suo primo programma di membership con il nome di Maserati Tridente. Si tratta di una piattaforma esclusiva che apre un mondo di esperienze uniche e privilegi personalizzati, accessibili a un pubblico di appassionati, clienti e proprietari di auto multi-garage.

Tridente è l’iniziativa di fidelizzazione del brand di Stellantis che fonde il ricco patrimonio del marchio con la tecnologia moderna. I cinque pilastri su cui poggia questo programma – narrazione editoriale, esclusive Maserati, incontri culturali, esperienze di guida selezionate ed eventi internazionali – forniscono un accesso senza precedenti al mondo dell’azienda. L’unica condizione per entrare in questo club esclusivo? Essere un vero appassionato del marchio italiano.

Maserati Tridente app

Maserati: ecco il nuovo programma di membership Tridente

Maserati Tridente si articola in tre gradi di membership, ognuno correlato a un diverso livello di fedeltà al brand. Il livello Blu è accessibile a tutti i fan e agli appassionati di auto. Il livello Platinum è riservato ai clienti Maserati, inclusi i proprietari di una GranTurismo, una MC20 o una MC20 Cielo. Il Diamond, il livello più esclusivo, è accessibile solo ai proprietari di Project24, la supersportiva in edizione limitata o ai collezionisti della Maserati GT2.

I soci Maserati Tridente Blu hanno accesso a contenuti editoriali esclusivi e anteprime su collezioni speciali di merchandising. Per i soci Platinum, il club offre tour privati dello stabilimento di Modena, accessori originali personalizzati, inviti ad esperienze culturali locali, diari di viaggio su percorsi panoramici unici e anteprime per le collezioni di auto in edizione limitata.

I soci Diamond godono delle più esclusive esperienze di lusso offerte da Maserati, inclusa una consulenza privata Fuoriserie con Klaus Busse – capo design di Maserati – e accesso ad eventi sportivi internazionali come l’E-Prix di Formula E o la Monterey Car Week.

L’app Tridente è già disponibile per il download su App Store per iOS e Google Play Store per Android in Italia, Regno Unito, Germania, Svizzera, Austria, Francia, Belgio, Olanda, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud.

Dopo il suo debutto in Italia come mercato pilota e in Cina, il nuovo programma di membership Maserati arriverà in Nord America nel corso della seconda metà di quest’anno mentre nel resto d’Europa e in Asia sbarcherà nel 2024.

Le dichiarazioni di Davide Grasso

Davide Grasso, CEO di Maserati, ha detto che il lusso è sempre più legato alle esperienze e il loro ruolo in Maserati, oltre a garantire l’eccellente qualità delle auto, è quello di creare con passione e creatività esperienze che immergano i consumatori nel patrimonio italiano fatto di prestazioni, innovazione e design.

Il programma di membership Maserati Tridente è un movimento in cui vogliamo creare legami indissolubili tra il costruttore modenese, i fan appassionati e i suoi clienti più fedeli, creando esperienze su misura incentrate su di loro.