Nuova Fiat Panda elettrica 2024: meno di 25 mila euro per la city car a zero emissioni

La nuova Fiat Panda elettrica è una delle novità più attese nel panorama delle auto a zero emissioni. La city car italiana, che ha fatto la storia del segmento A, si prepara a un cambio generazionale radicale, che la porterà ad abbandonare i motori a combustione per abbracciare la mobilità elettrica. Ma quando arriverà sul mercato e quanto costerà? Ecco le ultime indiscrezioni.

Nuova Fiat Panda elettrica: la vettura arriverà nel 2024 e potrebbe costare meno di 25 mila euro

La nuova Fiat Panda elettrica dovrebbe debuttare nel 2024, dopo aver posticipato più volte il suo lancio a causa della pandemia e della fusione tra FCA e PSA che ha dato vita al gruppo Stellantis. La nuova Panda sarà quindi il frutto della sinergia tra i marchi del colosso automobilistico, in particolare tra Fiat e Citroën, che dovrebbe lanciare un modello simile basato sulla stessa piattaforma.

La nuova Panda elettrica dovrebbe utilizzare la piattaforma STLA Small versione aggiornata di quella utilizzata per i modelli a combustione e cioè la CMP ma adattata agli impianti elettrici. Questa base tecnica è già impiegata da altre auto elettriche del gruppo, come la Peugeot e-208, l’Opel Corsa-e e la Citroën ë-C4. Questo significa che la nuova Fiat Panda potrebbe crescere di dimensioni rispetto all’attuale generazione, avvicinandosi ai 4 metri di lunghezza e al segmento B.

Dal punto di vista estetico, la nuova Panda elettrica dovrebbe ispirarsi al concept Fiat Centoventi, presentato al Salone di Ginevra del 2019. Si tratta di una vettura dal design minimalista e modulare, che permette una grande personalizzazione degli interni e degli esterni. La nuova Panda potrebbe riprendere alcuni elementi distintivi del prototipo, come i fari quadrati, la calandra a nido d’ape, il tetto apribile e il portellone posteriore con il logo Fiat retroilluminato.

La nuova Panda elettrica dovrebbe offrire una motorizzazione con una potenza di circa 100 CV e una batteria da 50 kWh, in grado di garantire un’autonomia di circa 400 km secondo il ciclo WLTP. La vettura dovrebbe essere dotata anche di un sistema di ricarica rapida a 100 kW, che permette di recuperare l’80% dell’energia in circa mezz’ora.

Il punto forte della nuova Panda elettrica dovrebbe essere però il prezzo. Secondo le ultime voci, la city car a zero emissioni potrebbe costare meno di 25 mila euro, al netto degli incentivi statali per l’acquisto di auto ecologiche. Si tratterebbe quindi di una delle auto elettriche più economiche sul mercato, in grado di competere con modelli come la Dacia Spring e la Renault 5.

La nuova Fiat Panda elettrica sarà quindi una rivoluzione per il marchio italiano, che punta a diventare leader nella mobilità urbana sostenibile. La vettura sarà prodotta in uno degli stabilimenti di Stellantis nell’est Europa forse a Kragujevac in Serbia ma su questo si attendono ancora conferme ufficiali da parte della principale casa automobilistica italiana che comunque a questo punto non dovrebbero tardare più di tanto ad arrivare. Vedremo dunque nei prossimi mesi a proposito di questo atteso modello di Fiat quali altri aggiornamenti arriveranno.