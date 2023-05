Cavallino Classic Modena 2023: le Ferrari premiate al concorso d’eleganza

L’edizione 2023 di Cavallino Classic Modena è andata in archivio con grande soddisfazione di tutti, soprattutto dei proprietari delle Ferrari scelte per un riconoscimento dalla qualificata giuria. L’evento ha registrato un ottimo successo, che consolida il suo fascino e la sua autorevolezza. In questa terza edizione si è confermato l’apprezzamento per l’unicità della formula, che celebra le auto del “cavallino rampante” da collezione, là dove sono nate.

Ad aggiungere note di piacere agli ospiti ci hanno pensato il fascino della location scelta per il concorso d’eleganza e la raffinata cucina dello chef stellato Massimo Bottura, che ha deliziato i palati. Molto apprezzata la passerella nel centro storico di Modena, dove le “rosse” hanno ricevuto il caloroso abbraccio del folto pubblico. I concorrenti e i modelli protagonisti della manifestazione sono stati presentati nella grande piazza del Palazzo Ducale. Presenti auto di grande esclusività e pregio storico. Ecco a chi sono andati i più importanti riconoscimenti:

Best of Show Gran Turismo

Ferrari 410 Superamerica 1959 – chassis 1305 – presentata da Kevin Cogan

Ferrari 212 Export 1951 – chassis 0080 – presentata da Brian Ross

Ferrari 250 Berlinetta passo lungo (Tour de France) 1957 – chassis 0677 –

presentata da un collezionista privato

Sono esemplari di sublime splendore, che incarnano il miglior DNA della casa di Maranello. Difficile, per i giurati, scegliere in mezzo a un parterre come quello di Cavallino Classic Modena 2023, che avrebbe fatto sudare a tutti le proverbiali sette camicie, ma era il loro compito e lo hanno svolto al meglio. La selezione di queste vetture è avvenuta tra le 12 destinatarie del Platinum Award, per aver ottenuto un punteggio di giudizio superiore a 97 punti su 100. Eccole:

Ferrari 212 Export 1951 s/n 0080

Ferrari 250 Berlinetta passo lungo 1957 s/n 0677

Ferrari 250 California 1958 s/n 1057

Ferrari 410 Superamerica 1959 s/n 1305

Ferrari 250 Berlinetta passo corto 1962 s/n 3169

Ferrari 365 GTB/4 1971 s/n 13389

Ferrari 456 GT 1995 s/n 100589

Ferrari 612 Scaglietti 2004 s/n 138037

Ferrari 599 GTB Fiorano 2009 s/n 166417

Ferrari 599 GTB Fiorano HGTE 2011 s/n 173340​

Ferrari 599 GTO 2011 s/n 176433

Ferrari Enzo 2004 s/n 136076

Ferrari 599 GTB 60 F1 Alonso 2011 s/n 186586

Cavallino Classic Modena 2023: reazioni e altre classifiche

Comprensibile la soddisfazione degli organizzatori di Cavallino Classic Modena per l’esito felice dei loro sforzi. Ecco le parole di Luigi Orlandini, Presidente Cavallino Classic e Canossa: “È bello constatare che un’idea coraggiosa sia diventata una tradizione”. La riuscita dell’evento rafforza ulteriormente il suo respiro internazionale.

Classifiche speciali e di classe

Twelve Cylinder Ferrari Award

2011 Ferrari 599 GTO s/n 176433

The Ferrari 250 Award

1958 Ferrari 250 California s/n 1057

The Preservation Award

1995 Ferrari 456 GT s/n 100589

The Ferrari Research Award

2009 Ferrari 599 GTB Fiorano 2009 s/n 166417

The Ferrari Elegance Award

1962 Ferrari 250 Berlinetta passo corto s/n 3169

The Ferrari 599 Award

2011 Ferrari 599 GTB 60 F1 Alonso s/n 186586

The Restoration Award

1971 Ferrari 365 GTB/4 s/n 13389

The Judges Award

1973 Ferrari 365 GTB/4 s/n 16425

People’s Choice Award

1964 Ferrari 250 GTL s/n 5735

Canossa Angels Award

1990 Ferrari Testarossa s/n 86643

RM Sotheby’s Award

1951 Ferrari 212 Export s/n 0080

Cavallino Magazine Award

1971 Ferrari 365 GTB/4 s/n 13389

Bottura Award

RM Sotheby’s 1967 Ferrari 365 GTB Prototipo s/n 10287

Chairman Award

2004 Ferrari Enzo 2004 s/n 136076

Foto | Courtesy of Canossa Events