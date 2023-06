Peugeot 208: il restyling si svela grazie ad un leak

Il Costruttore del Leone sta affrontando la fase finale relativa ai test necessari allo sviluppo dell’aggiornamento che interesserà la Peugeot 208. Questa subirà infatti un leggero restyling necessario per proseguire al modello di affrontare il resto della sua vita commerciale; nei giorni scorsi erano apparse in rete alcune immagini che vedevano la nuova Peugeot 208 camuffata nelle sezioni anteriore e posteriore, sedi dove si concentreranno le variazioni stilistiche maggiori. Tuttavia oggi sono emerse un paio di immagini che svelano le reali caratteristiche stilistiche che metterà a disposizione la nuova Peugeot 208.

Si tratta quindi di un vero e proprio leak, quello emerso in queste ore, che ci permette di apprezzare lo stile finale della Peugeot 208. Possiamo dire che con il restyling che ha caratterizzato di recente anche la 508, in casa Peugeot si è voluto imprimere un nuovo corso stilistico che mette al centro dello stile dei modelli del marchio innanzitutto i caratteristici tre artigli che diventano l’essenziale firma luminosa di tutti i modelli della gamma; come è stato fatto già nel caso delle 2008 ed e-2008.

In queste ore sono emerse le prime immagini reali relative al restyling della Peugeot 208

A ben guardare le immagini si può ammettere che le caratteristiche stilistiche della Peugeot 208 sono mutate. Sebbene la griglia anteriore non è stata cambiata nella sua forma, si può dire che è mutata l’impostazione interna degli elementi stilistici ora verniciati di nero. Cambia invece il paraurti che perde la calandra inferiore lasciando spazio ad un elemento in nero lucido orizzontale disposto al centro e in basso, lasciando spazio alle finte prese d’aria poste alle estremità che introducono anche i caratteristici tre artigli luminosi che non si diramano più dai fari lasciando una separazione fra questi e i tre elementi luminosi. Sul frontale viene introdotto anche il nuovo logo del Costruttore del Leone.

Lo stile ora più moderno e dinamico interessa anche la sezione posteriore di questa nuova Peugeot 208, pur mantenendo un carattere forse più conservatore rispetto a quanto si è visto davanti. Peugeot ha infatti deciso di mantenere l’elemento orizzontale in nero lucido che integra le luci posteriori. In definitiva non muta la forma, ma piuttosto cambia la disposizione degli elementi luminosi disposti al suo interno poiché ora gli artigli luminosi non sono più disposti secondo un angolo di 45 gradi, ma piuttosto vengono proposte orizzontalmente. La denominazione Peugeot appare ora più ampia e caratterizzata da un nuovo font, così come nel caso del badge del modello disposto sul portellone.

Novità anche all’interno dell’abitacolo

All’interno la nuova Peugeot 208 introduce qualche variazione, a cominciare dall’assenza della tradizionale leva destinata alla gestione del cambio automatico che ora lascia il posto ad un manettino più moderno e minimalista che lascia maggiore spazio a disposizione nel tunnel centrale. Muteranno anche gli allestimenti e i materiali utilizzati.

Per quanto riguarda la Peugeot e-208 non cambierà nulla. Il propulsore elettrico rimane infatti lo stesso, dal momento che è stato migliorato di recente offrendo ora una potenza di 115 kW pari a 156 cavalli erogati; nulla cambia anche in tema di batteria agli ioni di litio che permette percorrenze nell’ordine dei 400 chilometri con una singola ricarica. Per quanto riguarda invece la Peugeot 208 dotata dei tradizionali propulsori endotermici, si avrà a disposizione l’unità PureTech da 1.2 litri aggiornata anche questa. Debutterà prima della fine di quest’anno per essere venduta a inizio 2024.