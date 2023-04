Nuova Peugeot 208: ecco come cambierà nel 2026

Nel 2026, la nuova Peugeot 208 sarà realtà. Mentre si attende ancora quest’anno l’arrivo della nuova 208 restyling, Peugeot sta già preparando la nuova generazione. Nel segmento B la concorrenza è agguerrita, anche se alcuni modelli come la Ford Fiesta e la Volkswagen Polo non verranno rinnovati. Per il momento, è difficile immaginare che Peugeot abbandoni completamente la combustione per la prossima generazione della 208.

Ecco come potrebbe essere la nuova Peugeot 208 nel 2026

Gli ingegneri di Peugeot hanno appena ultimato l’evoluzione del motore 3 cilindri Puretech che prepara questo propulsore per i futuri standard Euro 7. I nuovi motori ibridi di tipo MHEV arriveranno nei prossimi mesi in casa Peugeot, a partire dall’offerta Hybrid da 136 CV. Questo motore con cambio elettrificato lo ritroveremo sulla rinnovata 208, accompagnato da una versione di potenza inferiore, intorno ai 100 CV.

E’ quindi più che probabile che Peugeot rinnovi questi nuovi motori per la prossima generazione della 208. Anche se la domanda di auto elettriche è in crescita, queste offerte permettono anche di raggiungere i clienti che non desiderano ancora passare alla elettrica, o chi ha bisogno di una maggiore autonomia, senza tempi di ricarica.

Non si parlerà invece di una nuova Peugeot 208 ibrida ricaricabile, il cui prezzo sarebbe troppo vicino alla versione elettrica. D’altra parte, possiamo ben immaginare che Peugeot abbandoni il diesel sulla 208, a causa di un calo significativo e graduale della domanda. Per quanto riguarda la versione elettrica, l’aumento della potenza consentirà ai clienti di avere la scelta tra più livelli di potenza, ma anche autonomia.

Attualmente vengono offerti due motori da 136 CV e 156 CV, a seconda delle finiture. Si tratta infatti della prima motorizzazione elettrica, e della sua sostituta. Peugeot dovrebbe inoltre offrire un’autonomia diversa, che sarà adattata alle esigenze. Un’autonomia di 350 km consentirà di visualizzare un prezzo migliore, grazie a una batteria di capacità inferiore. Immaginiamo anche un secondo pacco batterie con un’autonomia di 450 km.

Per quanto riguarda il design della nuova peugeot 208 per il momento è ancora presto fare previsioni anche se sembra probabile che anche questo modello disporrà della nuova brand identity del marchio anticipata dal concept Inception.

Anche le tecnologie utilizzate cambieranno, con Stellantis che ora si rivolge a batterie LFP più economiche. Perché la battaglia sui prezzi sarà decisiva: la futura Renault 5 elettrica e la futura Volkswagen ID.2 sono annunciate per il 2024 e il 2025 con prezzi che dovrebbero partire da 25.000 euro. Dunque anche la nuova peugeot 208 dovrà fare qualcosa da questo punto di vista per rimanere competitiva. Qui vi mostriamo un render di Julien Jodry per il sito francese Auto-moto.