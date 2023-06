Jeep Commander Longitude: debutto imminente

Jeep ha avviato in Brasile la produzione della nuova Jeep Commander Longitude T270 AT6, che arriverà comunque come anno/modello 2023. Questa sarà la versione più economica presente nella gamma del SUV che viene venduto in Brasile. Rispetto alla Limited, la versione new entry del SUV a sette posti perderà finiture e dotazioni tecnologiche. Verranno mantenute le ruote da 18 pollici, ma con un design diverso. All’interno, i sedili perdono la finitura Suede e sono ora rivestiti solo in pelle.

Jeep ha avviato la produzione di Jeep Commander Longitude nuova versione entry level del SUV a 7 posti

La Jeep Commander Longitude T270 AT6 perderà gli aiuti alla guida come l’avviso di collisione in avanti con frenata di emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti, avviso di deviazione dalla corsia, cruise control adattivo, assistente al cambio di corsia, riconoscimento della targa e assistente alla frenata di emergenza.

L’elenco degli elementi di serie si baserà sulla Jeep Compass Longitude, quindi il SUV a sette posti avrà di serie un sistema multimediale da 10,1″ con Apple Carplay e Android Auto con mirroring wireless, specchietto retrovisore interno elettrocromico, navigatore GPS, pressione pneumatici sistema di monitoraggio, fari automatici, antifurto, climatizzatore automatico bizona, telecamera di parcheggio posteriore, chiave presenza con telecomando per apertura porte e finestrini – Keyless Enter ‘n Go e sterzo elettrico.

L’elenco includerà anche fari Full LED con firma a LED, freno di stazionamento elettronico, Jeep Traction Control+, panic break assist, pilota automatico, specchietti retrovisori esterni ripiegabili automaticamente, specchietti esterni elettrici, controlli di trazione e stabilità, assistente alla partenza in rampa, sette airbag, sensore pioggia, sensore di parcheggio posteriore, sistema Auto Hold, tra gli altri elementi. Il motore 1.3 Turbo Flex T270 ha una potenza di 180 CV a benzina e 185 CV a etanolo. La coppia è di 27,5 kgfm. Il motore funziona in tandem con un cambio automatico a sei marce.