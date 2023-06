Stellantis in polemica con il governo francese per la produzione di auto elettriche in Spagna

Stellantis, il colosso automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA, ha un problema con il governo francese sui suoi piani per produrre auto elettriche in Spagna. Secondo vari media, la società proprietaria di marchi come Opel, Peugeot, Fiat o Citroën vuole espandere la produzione dei suoi modelli elettrici più piccoli nei suoi stabilimenti spagnoli, il che ha generato il disagio delle autorità francesi, che vogliono che questi veicoli siano fatto nel loro paese.

Stellantis ha tre stabilimenti in Spagna: quello di Figueruelas (Saragozza), dove produce, tra gli altri, Opel Corsa e Peugeot 2008, Vigo, dove produce la Peugeot 2008 e vari veicoli commerciali; e quella di Villaverde (Madrid), dove produce la Citroën C4. Questi tre stabilimenti assemblano già versioni elettriche di alcuni di questi modelli, ma l’azienda vuole aumentare la sua capacità di adattarsi alla crescente domanda di auto elettriche in Europa.

Secondo il quotidiano Cinco Días, Stellantis sta negoziando con il governo spagnolo un aiuto per portare nel Paese altri veicoli elettrici su piattaforma STLA, che sono quelle che il gruppo utilizzerà per le sue future auto elettriche a partire dal 2025. Queste le piattaforme consentiranno di produrre veicoli con diverse dimensioni, autonomia e caratteristiche, adattati alle esigenze di ogni mercato e cliente.

La piattaforma che più interessa a Stellantis per la Spagna è la STLA Small, che verrà utilizzata per realizzare auto elettriche urbane e compatte con un’autonomia di circa 500 chilometri. Questa piattaforma raggiungerà lo stabilimento di Saragozza, dove sarà prodotta la Peugeot e-208, l’auto elettrica più venduta in Europa nel 2022.

Tuttavia, questi piani non piacciono al governo francese, che vuole che le auto elettriche più piccole del gruppo siano prodotte sul suo territorio. Secondo il quotidiano Le Monde, il ministro francese dell’Economia e delle Finanze, Bruno Le Maire, avrebbe fatto pressioni su Stellantis per mantenere la produzione della Peugeot e-208 nello stabilimento di Poissy, vicino a Parigi. Il ministro ha anche chiesto a Stellantis di investire in altri stabilimenti francesi come Rennes o Sochaux.

Il governo francese ha un peso significativo in Stellantis, poiché possiede il 6% del capitale del gruppo attraverso l’ente pubblico Bpifrance. Inoltre, la Francia è uno dei mercati principali per Stellantis, dove ha venduto più di un milione di veicoli nel 2022. Per questo il gruppo deve bilanciare i propri interessi industriali e commerciali con quelli politici e sociali.

Stellantis non ha ancora preso una decisione definitiva sui suoi piani di produzione di auto elettriche in Spagna e Francia. L’azienda attende di conoscere le condizioni della seconda parte del motore che il governo spagnolo prevede di avere pronto nelle prossime settimane. Questo piano potrebbe offrire aiuti pubblici per promuovere la transizione ecologica del settore automobilistico e attrarre investimenti per lo sviluppo di nuovi modelli e tecnologie. Stellantis spera anche di conoscere gli aiuti che il governo francese può offrire per mantenere la sua attività nel paese di origine.