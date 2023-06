Nuova Alfa Romeo Giulietta: se tornasse così?

Alfa Romeo ha cessato la produzione della Giulietta nel dicembre 2020, dopo dieci anni di carriera. La berlina compatta del Biscione non ha avuto un successore diretto, ma alcuni appassionati sperano che il marchio italiano possa riproporre il nome Giulietta in futuro, magari con una vettura elettrica o ibrida.

Sebbene il suo ritorno sembri difficile sono in tanti a sperare in una nuova Alfa Romeo Giulietta

Un designer di nome Theottle ha realizzato un rendering che mostra come potrebbe essere una nuova Alfa Romeo Giulietta, basandosi sulle linee della Tonale, il SUV ibrido plug-in che sarà lanciato nel 2023. Il risultato è una berlina sportiva e dinamica, con una calandra trilobata, dei fari affilati e un cofano bombato.

Il profilo della nuova Alfa Romeo Giulietta immaginata da questo creatore digitale è filante e aerodinamico, con una linea di cintura alta e un tetto spiovente. La coda è corta e muscolosa, con dei fanali a LED che richiamano quelli del SUV Alfa Romeo Tonale e un doppio scarico integrato nel paraurti. Il rendering mostra anche dei cerchi in lega dal design originale e dei dettagli rossi che sottolineano il carattere sportivo della vettura.

Non si sa se Alfa Romeo abbia intenzione di riprendere il nome Giulietta per una futura berlina elettrica o ibrida, ma il rendering in questione dimostra che il marchio italiano ha ancora molto potenziale da esprimere nel segmento C. La Giulietta originale, lanciata nel 2010, era una vettura apprezzata per il suo stile e la sua guida divertente, ma penalizzata da una qualità costruttiva non all’altezza della concorrenza.

La Giulietta era disponibile con diverse motorizzazioni a benzina, diesel e GPL, con potenze da 105 a 240 CV. La versione più sportiva era la Quadrifoglio Verde, dotata di un motore 1.8 turbo da 240 CV e di un cambio automatico a doppia frizione. La Giulietta ha venduto circa 400.000 esemplari in dieci anni di carriera. Se dovesse tornare ovviamente l’auto sarebbe solo elettrica al 100 per cento e verrebbe realizzata su piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito dalla casa automobilistica del Biscione.