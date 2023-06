Alfa Romeo punta forte sul Tonale per ampliare le sue vendite in Australia

Alfa Romeo vuole espandere la propria base di clienti in Australia con il suo nuovissimo SUV Tonale, oltre a soddisfare i clienti esistenti che cercano di ridimensionare. “Tonale si posiziona nel secondo segmento premium più venduto in assoluto nel nostro paese, dietro a quello di Stelvio. Quindi, è davvero importante per noi approfondire nuovi segmenti e aprire la nostra offerta di prodotti a una nuova gamma di clienti “, ha dichiarato a CarExpert il product manager per le linee di prodotti piccoli e compatti di Stellantis Australia, Bridget Thomson.

“Ma ci occupiamo anche degli Alfisti che amano anche Giulia e Stelvio, ma magari vogliono ridimensionarsi. Quindi non solo ci stiamo aprendo a una base di clienti più ampia e a un marchio in crescita, ma ci prendiamo anche cura dei clienti esistenti”. Thomson ha affermato che gli aspetti chiave del Tonale che hanno suscitato interesse prima del lancio includono il prezzo di partenza inferiore a $ 50.000 – che è $ 25.000 più conveniente rispetto allo Stelvio più economico – sebbene la maggior parte dei primi ordini sia stata per Tonale Veloce con tutte le opzioni, che funzionano fino a oltre $ 60.000 prima su strada.

Circa il 70% dei preordini è stato per la Tonale Hybrid Veloce, con gli acquirenti che hanno mostrato una propensione per i colori esterni Alfa Red e Montreal Green, quest’ultimo un’opzione costosa da $ 2500. Al 30 maggio, prima del lancio ufficiale delle vendite del Tonale in Australia, sono state immatricolate 50 unità del SUV più piccolo dell’Alfa Romeo, di cui 19 a maggio, che lo collocano al secondo posto dietro allo Stelvio (25 unità). Il marchio italiano ha vissuto un periodo tranquillo in vista di giugno, in attesa dell’arrivo del Tonale e delle versioni restyling della Giulia e dello Stelvio che arriveranno questo mese. Il prezzo per l’Alfa Romeo Tonale Hybrid del 2023 parte da $ 49.900 per la Ti entry-level e sale a $ 56.400 prima su strada per l’ammiraglia Veloce.

Tutte le versioni al momento del lancio sono alimentate da un motore a benzina turbocompresso da 1,5 litri potenziato da un sistema ibrido a 48 V che, a differenza della maggior parte dei mild-hybrid a 48 V, è in grado di offrire una trazione elettrica a bassa velocità. La potenza è di 118 kW e 240 Nm, convogliati esclusivamente alle ruote anteriori tramite un cambio automatico a doppia frizione a sette marce. Alfa Romeo cita un consumo di carburante combinato parsimonioso di soli 5,6 litri per 100 km.

Entro la fine dell’anno, Alfa Romeo Australia aggiungerà alla gamma locale la Tonale Plug-in Hybrid Q4, abbinando un motore a benzina turbocompresso da 1,3 litri agganciato solo alle ruote anteriori e un motore elettrico che alimenta l’asse posteriore, con potenza di sistema di 205 kW e un tempo dichiarato di 0-100 km/h di 6,2 secondi. La batteria ibrida di bordo da 15,5 kWh offre un’autonomia di guida EV dichiarata di 60 km nel ciclo combinato. Una wallbox domestica da 7,4 kW CA la ricaricherà in circa 2,5 ore.