Fiat 600: si avvicina il momento del debutto, il nuovo video delle riprese

Nuova Fiat 600 è la prossima grande novità per la principale casa automobilistica italiana. DI questa auto abbiamo già visto varie foto e video rubati. Oggi nel primo giorno dell’estate è stata la stessa Fiat attraverso un video a mostrarci il nuovo modello. Si tratta di un filmato che la casa torinese ha pubblicato sul suo canale ufficiale di YouTube e che mostra la vettura direttamente dal set di Lerici dove ha girato nelle scorse settimane uno spot pubblicitario a cui ha preso parte anche il numero uno di Fiat, l’amministratore delegato Olivier Francois.

Fiat in un video mostra la nuova Fiat 600 sul set di Lerici



Questo video ci dimostra che il debutto ufficiale della nuova Fiat 600 è sempre più vicino. Dovrebbe essere il 4 luglio il giorno in cui avverrà la presentazione ufficiale di questo SUV compatto forse insieme alla nuova Fiat Topolino. Con questo filmato dunque Fiat cerca di tenere alta l’attenzione sulla sua auto la cui produzione partirà nel corso dei prossimi mesi con le vendite che si potrebbero aprire almeno per la versione di lancio subito dopo la presentazione. Ricordiamo che la nuova Fiat 600 sarà prodotta a Tychy in Polonia su piattaforma CMP di Stellantis insieme a Jeep Avenger e al futuro SUV compatto di Alfa Romeo.

La vettura avrà una versione elettrica al 100 per cento e una ibrida che sarà il modello di ingresso alla gamma con un prezzo che dovrebbe essere inferiore ai 24 mila euro. Nel nuovo filmato si vede la vettura con a bordo il CEO Olivier Francois che viene sollevata dalla gru e immersa in una piscina di vernice per uscire coloratissima. Su tratta di immagini che già avevamo intravisto in quanto condivise dallo stesso CEO in una storia di Instagram sul suo profilo.

Nuova Fiat 600 sarà dunque una delle novità della rinnovata gamma di Fiat che oltre al SUV comprenderà anche la nuova 500, la nuova Topolino, nel 2024 poi sarà la volta della nuova Fiat Panda mentre nel 2025 dovrebbe toccare alla nuova Fiat Multipla. Vedremo dunque in sede di presentazione quali altre novità arriveranno a proposito di questo nuovo modello e più in generale per quanto concerne il futuro della principale casa automobilistica italiana.