Nuova Alfa Romeo Stelvio: si avvicina il debutto del SUV che rivoluzionerà il marchio del biscione

E’ sempre più vicino il debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio. La seconda generazione del SUV di segmento D del biscione dovrebbe mostrarsi in anteprima già questa estate, anche se forse una presentazione vera e propria avverrà solo in un secondo momento. Di certo sappiamo invece che ordini e produzione partiranno solo nel 2026. Questo leggero ritardo rispetto ai programmi iniziali è dovuto principalmente all’aver dovuto adeguare la gamma di motori, che in un primo momento doveva essere solo di motori elettrici, mentre alla fine si è deciso di prevedere anche qualche motore termico.

Con la nuova Alfa Romeo Stelvio parte la rivoluzione della casa automobilistica del biscione verso il futuro

Tra questi dovrebbe trovare spazio un mild hybrid per la entry level e forse anche un V6 elettrificato per la top di gamma Quadrifoglio. Per quanto riguarda le potenze dovrebbero andare dai 250 cavalli della versione base fino ai quasi mille della versione top di gamma. Per quanto riguarda le versioni elettriche si differenzieranno in base a potenza e autonomia che dovrebbe arrivare fino a circa 800 km. Ci sarà anche una versione REEV con oltre 1.000 km di autonomia.

Nuova Alfa Romeo Stelvio sarà un modello fondamentale per la casa automobilistica del biscione rappresentando una vera rivoluzione nello stile e nella filosofia alla sua base rispetto alla precedente iterazione. Il suo stile anticiperà molti degli elementi di design che vedremo poi in seguito anche sul resto della gamma della casa milanese che nel 2026 vedrà il debutto della nuova Alfa Romeo Giulia e che nel 2027 dovrebbe tornare anche nel segmento E con un nuovo modello.

Inoltre con la nuova Alfa Romeo Stelvio, che qui vi mostriamo in alcuni recenti design apparsi sul web, avrà inizio per il biscione una nuova era in cui il marchio proverà a trasformarsi in un brand premium globale cosa che fino ad oggi non è riuscito ad essere per vari motivi. Non a caso il nuovo Stelvio è stato realizzato con l’obiettivo di portare sul mercato un veicolo che potesse piacere ovunque e non solo in Europa con delle linee di design scolpite ed eleganti ma offrendo anche le massime prestazioni in pieno DNA Alfa oltre a tanta tecnologia a bordo, cosa che dovrebbe finalmente mettere il biscione sullo stesso piano della concorrenza, tedesca e asiatica.

Ma la nuova Alfa Romeo Stelvio è importante anche per altri motivi. Ad esempio sarà la prima auto europea di Stellantis ad utilizzare la nuova piattaforma STLA Large che in America ha debuttato con la Dodge Chrger Daytona e sarà anche la prima ad utilizzare la piattaforma tecnologica STLA Brain che consentirà aggiornamenti over-the-air e sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione. Insomma sicuramente tanti elementi che rendono questo modello molto interessante anticipando tante cose che in futuro ritroveremo in tutte le altre auto del biscione e non solo. Inoltre questa vettura ci dirà qualcosa in più su quelle che saranno le reali possibilità di Alfa Romeo di poter effettivamente tornare a dire la sua nel segmento premium a livello globale.