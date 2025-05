Stellantis: partnership con ABC per la distribuzione di Leapmotor in un nuovo mercato

Mauritius ha compiuto un passo importante verso un futuro di mobilità elettrica, intelligente e sostenibile con l’introduzione ufficiale di Leapmotor International nel paese insulare. Leapmotor International, fondata nel maggio 2024, è una joint venture guidata da Stellantis con l’omonima casa automobilistica in Cina, che sviluppa veicoli elettrici innovativi e tecnologicamente avanzati.

Leapmotor sarà distribuita alle Mauritius dal partner di Stellantis Africa, Gin Mori, parte di ABC Automobile. Al lancio, saranno disponibili i modelli C10 e T03. La C10, un veicolo di segmento D pensato per le famiglie con un’autonomia WLTP di 420 km e 5 stelle Euro NCAP, sarà venduta nelle versioni BEV (veicolo elettrico a batteria) e REEV (veicolo elettrico con autonomia estesa). A questa gamma si aggiungerà la compatta T03, un veicolo elettrico di segmento A. Leapmotor International prevede di introdurre un nuovo modello all’anno nei prossimi tre anni.

“La decisione di Stellantis di introdurre veicoli elettrici alle Mauritius è stata presa in riconoscimento delle promettenti condizioni che supportano l’introduzione di veicoli a nuova energia, tra cui veicoli elettrici a batteria e modelli ibridi”, ha affermato Mike Whitfield, Amministratore delegato di Stellantis per il Sud Africa e l’Africa subsahariana. Mauritius offre un ambiente normativo favorevole per i NEV, reso possibile da un governo che ha creato chiarezza per i produttori e incentivi significativi sia per gli investitori che per i consumatori.

“La nostra scelta di Mauritius come punto di partenzaper Leapmotor è un riconoscimento di questi fattori abilitanti come parte della nostra strategia graduale e inclusiva per portare la mobilità elettrica nei mercati chiave dell’Africa subsahariana”, ha affermato Mike Whitfield, amministratore delegato di Stellantis Sud Africa e Africa subsahariana. “Crediamo nel principio di fornire i veicoli giusti per il mercato giusto nella regione giusta, provenienti dalla regione”,

Stellantis punta a lanciare più di 75 modelli di veicoli elettrici a batteria (BEV) entro il 2030 nell’ambito del suo piano di sviluppo strategico, puntando a vendere 5 milioni di BEV a livello globale entro quella data.

“Siamo incredibilmente orgogliosi di essere in prima linea nella rivoluzione della mobilità elettrica a Mauritius”, afferma Dean Ah-Chuen, Amministratore Delegato di ABC Automobile e Gin-Mori Auto Ltd. “Collaborare con Stellantis per portare sulle nostre strade i veicoli elettrici all’avanguardia di Leapmotor rappresenta un passo coraggioso verso un futuro più pulito e intelligente. Questa collaborazione riflette il nostro impegno condiviso per l’innovazione e la sostenibilità, mentre rimodelliamo insieme il futuro della mobilità, non solo per Mauritius, ma anche per l’Africa”.