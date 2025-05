Alfa Romeo: l’ex CEO Imparato vicino all’addio, ecco chi prenderà il suo posto in Stellantis

Nelle ultime ore le voci sul nuovo CEO di Stellantis si moltiplicano anche se ormai pare che sia Antonio Filosa il prescelto. Tra coloro di cui si era parlato anche l’ex CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato. Secondo indiscrezioni però il francese non solo non sarà il nuovo numero uno di Stellantis ma avrebbe espresso la volontà di andare presto in pensione.

Imparato: il francese secondo indiscrezioni avrebbe deciso di ritirarsi, al suo posto Luca Napolitano?

Imparato è stato uno dei pilastri dei cambiamenti avvenuti nella parte europea del gruppo dopo la fusione di PSA con FCA. Già associato per molti anni al marchio Peugeot, ne ha ricoperto la carica di CEO ed è stato responsabile del ritorno alla crescita del marchio e della sua elettrificazione. All’interno di Stellantis gli è stata affidata la supervisione di uno dei mercati chiave, l’Europa, dove ha gestito le attività operative, di vendita e di prodotto del gruppo.

La notizia dell’addio di Imparato non è ancora ufficiale ma secondo indiscrezioni il francese ex numero uno del leone pare abbia deciso di ritirarsi. Con l’uscita di scena di Imparato, Stellantis è pronta a nominare un nuovo responsabile per la regione Europa Allargata. Secondo fonti non ufficiali, il ruolo dovrebbe essere affidato a Luca Napolitano, attuale CEO di Lancia, che ha guidato con successo il rilancio del marchio italiano negli ultimi anni.

La sua designazione avrebbe l’obiettivo di assicurare continuità alle strategie già in atto e promuovere una crescita ulteriore nei mercati europei, rafforzando la presenza di Stellantis e consolidando i risultati raggiunti sotto la precedente gestione, in una fase chiave per la trasformazione del gruppo.

Vedremo dunque se la notizia sarà confermata e se davvero sarà Luca Napolitano il suo erede. La decisione sarà probabilmente una delle prime del nuovo numero uno di Stellantis che come vi abbiamo anticipato sarà rivelato ufficialmente entro la fine del prossimo mese di giugno.