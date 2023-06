Nuova Alfa Romeo Giulia, Lancia Ypsilon HF e Fiat Multipla: nel 2025 accadranno cose interessanti

Nuova Alfa Romeo Giulia, Lancia Ypsilon HF e Fiat Multipla saranno probabilmente le tre principali novità che il gruppo Stellantis lancerà nel corso del 2025 che dunque come il 2024 si prospetta come un anno davvero molto ma molto interessante per l’azienda nata dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe e guidata a livello globale dal suo numero uno, l’amministratore delegato Carlos Tavares.

Stellantis protagonista del mercato nel 2025 con la nuova Alfa Romeo Giulia, Lancia Ypsilon HF e Fiat Multipla

Per quanto riguarda la nuova Alfa Romeo Giulia, si parla da tempo del suo arrivo. Ci riferiamo alla seconda generazione della berlina di segmento D del Biscione che lo scorso anno è stata confermata ufficialmente dal numero uno dello storico marchio milanese, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato. A quanto pare il capo del design di Alfa Romeo, Alejandro Mesonero-Romanos è già al lavoro da tempo sul design di questa vettura che saprà sicuramente stupire. Al momento non si hanno molte indicazioni su come cambierà lo stile di Giulia. Supponiamo che l’auto non sarà snaturata anche se è stato già chiarito che con la seconda generazione ci saranno alcune differenze di design che serviranno a dare ancora più personalità a questa auto che continuerà ad avere un ruolo molto importante nella gamma di Alfa Romeo a livello globale. Ricordiamo che il marchio del Biscione punta a diventare un brand premium mondiale.

A proposito della nuova Alfa Romeo Giulia sappiamo che sarà solo elettrica e nascerà su piattaforma STLA Large. Il luogo di produzione dovrebbe essere ancora una volta lo stabilimento Stellantis di Cassino nel Lazio dove viene prodotta già la prima generazione del famoso modello. Questa auto avrà solo versioni elettriche con la versione base che potrebbe partire da circa 350 cavalli e la versione Veloce con 800 cavalli. Ci sarà anche una versione Quadrifoglio da mille cavalli che però dovrebbe arrivare in un secondo momento. Il debutto di questa auto è atteso entro la fine del 2025. Questa sarà la prima auto solo elettrica di Alfa Romeo ma non la prima EV in assoluto. Infatti nel 2024 anche il SUV compatto avrà una versione a zero emissioni che però affiancherà almeno un altro modello a combustione.

Questa della nuova Alfa Romeo Giulia non sarà l’unica novità importante per Stellantis nel 2025. Il 2025 sarà l’anno del debutto della nuova Lancia Ypsilon HF. Si tratta della versione top di gamma ad alte prestazioni della nuova generazione di Ypsilon che nella sua versione “normale” farà il suo debutto nel corso del primo trimestre del 2024. Questa auto dovrebbe arrivare circa 1 anno dopo. Si vocifera che possa essere solo elettrica ma su questo non vi sono notizie certe. Di sicuro si tratta di un debutto importante che riporta sul mercato la mitica sigla che poi in futuro sarà utilizzata anche per le altre nuove auto che Lancia porterà sul mercato nei prossimi anni. In particolare si attende con trepidazione la nuova Lancia Delta HF.

Altra grande novità di Stellantis per il 2025 sarà la nuova Fiat Multipla. La vettura, il cui nome comunque deve ancora essere ufficialmente confermato, sarà un crossover di segmento C lungo circa 4,4 m molto probabilmente solo elettrico che sarà prodotto a Kenitra in Marocco su piattaforma STLA Medium con autonomia fino a 600 km. Questo modello dovrebbe essere il secondo di una nuova famiglia di veicoli Fiat che sarà anticipato dalla nuova Fiat Panda nel 2024. Queste auto si dovrebbero caratterizzare per uno stile più squadrato e moderno rispetto al resto della gamma di Fiat ma anche per un rapporto qualità prezzo davvero interessante. Questa auto prenderà il posto di Fiat 500X e Fiat Tipo. Con la nuova Alfa Romeo Giulia, Lancia Ypsilon HF e Fiat Multipla dunque Stellantis si candida a vivere un 2025 da vera e aumentica protagonista del mercato.