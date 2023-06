Opel Rocks e-XTREME: svelata l’esclusiva one-off 100% elettrica

Opel ha presentato rilasciato una vettura elettrica unica nel suo genere con il nome di Opel Rocks e-XTREME, frutto del concorso di design #OpelDesignHack ed espressione di una nuova direzione di interazione e comunicazione con la sua community.

Lo speciale quadriciclo leggero elettrico rappresenta un innovativo passo avanti nel settore della mobilità urbana e ha suscitato entusiasmo tra il pubblico e la giuria del concorso per il suo design davvero particolare.

Opel Rocks e-XTREME posteriore

Opel Rocks e-XTREME: il quadriciclo leggero diventa più esclusivo con il progetto e-XTREME

Il vincitore del concorso, Lukas Wenzhöfer – studente di industrial design – ha ideato un concept in grado di portare all’estremo le caratteristiche della Opel Rocks-e. L’obiettivo era di trasformarla in un veicolo versatile e divertente, adatto a tutti i terreni e dotato di un sorprendente “fattore wow”. L’EV offre una guida completamente priva di emissioni a livello locale e un suo design non convenzionale a due posti adatto a guidatori a partire dai 15 anni di età.

Le capacità off-road favoriscono una sensazione di libertà per poter raggiungere qualsiasi destinazione mentre la maggiore sportività promette un divertimento di guida superiore. Così è possibile dimostrare che la mobilità elettrica è più di una semplice soluzione funzionale, secondo quanto spiegato da Wenzhöfer.

Il design della Rocks e-XTREME include ruote sporgenti per un assetto ampio e sicuro, doppi quadrilateri anteriori e un roll-bar in giallo brillante. L’Opel Vizor è stato reinterpretato e ora è dotato di fari a LED, con il logo Opel messo in evidenza in turchese.

Sul retro spicca un grosso alettone

Per limitare il peso e sostenere le prestazioni del motore elettrico, il Vizor e i parafanghi sono stati prodotti utilizzando la stampa 3D. Un altro elemento distintivo è l’imponente alettone posteriore in fibra di carbonio, preso in prestito dalla Vectra GTS V8, che riporta l’emblema e-XTREME e il numero di serie 001.

Durante la fase di realizzazione di questa one-off, gli ingegneri del brand di Stellantis hanno accettato la sfida cercando di avvicinarsi il più possibile al modello iniziale in 3D. Con la stessa attenzione ai dettagli, i colleghi dell’officina concept Opel hanno dato vita al progetto, passo dopo passo, con risultati convincenti. Ora, dopo tanto lavoro, la prima e unica Opel Rocks e-XTREME è pronta a stupire il mondo.

L’opinione del pubblico, durante la prima presentazione, ha espresso grande interesse per la Rocks e-XTREME, dimostrando come anche una piccola vettura elettrica possa essere divertente e di tendenza.

Le dichiarazioni di Rebecca Reinermann

Rebecca Reinermann, vicepresident Marketing di Opel/Vauxhall, ha detto che, con #OpelDesignHack, la casa automobilistica tedesca ha intrapreso un nuovo percorso di interazione e comunicazione.

Opel ha aperto le porte solitamente chiuse dell’industria e ha permesso alla sua community di partecipare alla costruzione di una concept car in modo trasparente e accessibile. Il risultato è la Opel Rocks e-XTREME, una versione unica e originale della Rocks Electric.

La versione e-XTREME del quadriciclo leggero completamente elettrico rappresenta un’evoluzione significativa nel mondo della mobilità elettrica, dimostrando che gli EV possono andare oltre la semplice funzionalità e offrire un’esperienza di guida emozionante e avvincente.

Con il suo design unico e la sua capacità di affrontare ogni tipo di terreno, questa piccola vettura è pronta a rivoluzionare il concetto di mobilità urbana e a farci guardare al futuro con grande ottimismo.