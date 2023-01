Opel Rocks-e entra a far parte di Witron

L’innovativa Opel Rocks-e non è solo il veicolo ideale per i giovani o per i pendolari a breve distanza, ma è anche una preziosa aggiunta alle flotte aziendali, come per WITRON Logistik + Informatik GmbH. L’azienda, che svolge un ruolo di primo piano a livello mondiale nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio dinamico e di commissionamento nell’intralogistica, ha ora ricevuto 10 nuovi esemplari della piccola auto elettrica da Opel.

WITRON Logistik + Informatik aggiunge alla sua flotta Opel Rocks-e

Ciò significa che i dipendenti della sede centrale dell’azienda a Parkstein nell’Alto Palatinato possono ora spostarsi all’interno dell’azienda a zero emissioni locali. Allo stesso tempo, WITRON GmbH si sta posizionando nella flotta di veicoli in modo sostenibile: perché i Rocks-e elettrici a batteria stanno sostituendo i vecchi veicoli diesel.

“La nuova Opel Rocks-e è ideale per l’uso nei nostri stabilimenti. Ciò significa che i nostri dipendenti possono essere rapidamente dove sono necessari, senza emettere CO 2 durante i loro viaggi. Inoltre, la piccola e manovrabile Stromer ci fa risparmiare tempo perché possiamo guidarla direttamente negli edifici della fabbrica: una soluzione per la flotta intelligente sotto ogni aspetto”, afferma il responsabile della flotta di WITRON GmbH, René Völkl.

“Siamo lieti di aver convinto WITRON GmbH con la nostra Opel Rocks-e come soluzione innovativa per la flotta”, aggiunge Peter Graf, amministratore delegato di Franke Automobile GmbH & Co. KG a Weiden in der Oberpfalz. “Con l’ampia gamma di modelli Opel, possiamo offrire alle flotte il veicolo giusto per quasi tutte le applicazioni – dai furgoni come Movano e Vivaro ai piccoli veicoli navetta come il nuovo Rocks-e – e naturalmente tutti i veicoli elettrici orientati al futuro. “

Un’offerta di cui anche WITRON GmbH fa ampio uso. L’azienda ha già diverse Opel Vivaro-e elettriche a batteria. Una copia del vincitore dell'”International Van of the Year 2021″ funge da ambulanza dell’azienda. Inoltre, i dipendenti guidano modelli da Opel Astra a Combo a Movano su altre rotte. WITRON GmbH sta ora convertendo gradualmente la sua flotta in veicoli elettrici. Supporta Franke Automobile GmbH & Co. KG di Weiden in der Oberpfalz con il suo consulente di vendita Robert Schmiegel come partner affidabile e di lunga data, dalla consulenza alla consegna e all’assistenza per i nuovi modelli Opel.

Solo 2,41 metri di lunghezza e 1,39 metri di spessore (senza specchietti retrovisori esterni), il Rocks-e è un vero e proprio mini veicolo, con grandi punti di forza per i requisiti nei locali dell’azienda. Con una velocità fino a 45 km/h, i dipendenti possono guidare rapidamente da un capannone all’altro e persino fino al posto di lavoro negli edifici. Le manovre non sono un problema con il piccolo Stromer: il suo raggio di sterzata è di soli 7,20 metri. Inoltre, nonostante le sue dimensioni estremamente compatte all’interno, grazie all’ampio spazio per la testa, offre spazio anche per persone di altezza superiore a 1,90 metri.

Opel Rocks-e

Con una batteria completamente carica, Rocks-e può percorrere fino a 75 chilometri secondo WLTP, più che sufficienti per una giornata lavorativa. Dopo il lavoro, viene semplicemente rifornito di nuova energia tramite una presa domestica. Un altro vantaggio: Opel Rocks-e è classificato come veicolo leggero ed offre anche uno straordinario colpo d’occhio nella flotta.