Alfa Romeo: in arrivo una sorpresa?

Alfa Romeo a breve dovrebbe essere protagonista di una nuova sorpresa. La casa automobilistica del Biscione nel corso delle prossime settimane rivelerà una nuova super car di cui si parla di tempo. Si tratta di una hypercar che inizialmente sarà mostrata sotto forma di concept car ma che in futuro potrebbe arrivare in versione di produzione anche se in edizione fortemente limitata, molto probabilmente di meno di 100 unità. Qualcuno parlava di un omaggio alla mitica 33 Stradale e dunque è possibile che siano proprio 33 le unità messe in vendita a prezzi davvero elevati.

E’ possibile che la vettura venga svelata sia in versione coupé che cabrio. La super car non farà parte della gamma di Alfa Romeo ma sarà considerata come una vettura straordinaria. Nei mesi scorsi abbiamo visto alcuni render che ipotizzano l’aspetto di questo modello come questo che vi mostriamo in questo articolo. Non sappiamo se sarà davvero così ma di certo si tratterà di una vettura davvero straordinaria sia come design che come prestazioni. Maggiori dettagli su questo modello emergeranno di sicuro già nelle prossime settimane. Quando finalmente l’auto sarà svelata sapremo con certezza se davvero questo modello arriverà in produzione.

Il CEO del Biscione Jean-Philippe Imparato ha lasciato intendere che in questo caso comunque l’auto arriverà sul mercato già sold out prima ancora che partano le vendite e che i prezzi saranno veramente elevati. Anche questo debutto rientrerà nella serie di omaggi e iniziative pensati dallo storico marchio milanese per festeggiare i 100 anni del Biscione che si festeggiano nel 2023. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno in proposito.