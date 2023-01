Nuova Alfa Romeo 33 Stradale: sarà questo l’aspetto della concept car?

All’inizio della prossima primavera Alfa Romeo lancerà una nuova concept car di una vettura sportiva che potrebbe essere la nuova Alfa Romeo 33 Stradale. Questo almeno si pensa dopo che al recente Salone dell’auto di Bruxelles è stata mostrata la mitica 33 Stradale degli anni ’60. Questo è sembrato un indizio che la futura concept car sarà ispirata da questo modello e potrebbe anche prenderne il nome.

Nuova Alfa Romeo 33 Stradale dovrebbe essere la futura concept car che il Biscione svelerà agli inizi della primavera

Al momento non è ancora certo se la nuova Alfa Romeo 33 Stradale sarà poi portata sul mercato. Molto probabilmente già ad aprile sapremo con certezza se l’auto sarà realizzata anche in versione di produzione. In ogni caso se ciò fosse confermato il suo arrivo avverrebbe non prima del 2025 e in edizione estremamente limitata a meno di 100 esemplari in tutto. Al momento non è nemmeno chiaro se l’auto sarà proposta con motore elettrico al 100 per cento o in versione termica con una variante ancora più potente del V6 biturbo 2.9 litri della Giulia GTA. Secondo altri invece potrebbe nascere su base della Maserati MC20 e avere lo stesso motore Nettuno.

Nonostante ciò sul web continuano le ipotesi su quello che potrebbe essere l’aspetto di una nuova Alfa Romeo 33 Stradale. Quello che vi mostriamo è uno degli ultimi render apparsi sul web ad ipotizzare l’aspetto di questo modello che scopriremo a breve. La vettura sarà dunque una sorta di reinterpretazione della famosa auto degli anni 60 ma in chiave moderna. Ci aspettiamo inoltre prestazioni di altissimo livello per questa auto destinata a far parlare a lungo di se appassionati e addetti ai lavori dopo la sua presentazione.

Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito della nuova Alfa Romeo 33 Stradale nel corso delle prossime settimane. Del resto man mano che ci avviciniamo al suo debutto è probabile che arrivino nuove e importanti indiscrezioni a proposito di quelle che saranno le sue caratteristiche estetiche e tecniche.