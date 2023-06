Stellantis: inaugurato il “Battery Training Center in Douvrin”

Questo venerdì 16 giugno, Olivier Dussopt, ministro del Lavoro, della piena occupazione e dell’integrazione, ha inaugurato il “Centro di formazione sulle batterie” a Douvrin insieme a Laurent Rigaud, vicepresidente della regione Hauts-de-France responsabile dell’occupazione, della formazione e del CREFOP , Xavier Chéreau, Direttore Risorse Umane e Trasformazione di Stellantis, Olivier Hutin, Presidente di UIMM Hauts-de-France, e Luc Chatel, Presidente di Automotive Platform.

Per raccogliere la sfida della transizione energetica, la Regione Hauts-de-France, Stellantis e UIMM Hauts-de-France hanno unito le forze per creare questo nuovo strumento formativo, interamente dedicato alla formazione nelle nuove professioni del settore batterie elettriche. I tirocinanti in cerca di occupazione o i dipendenti in transizione nei territori dell’Hauts-de-France possono già formarsi presso il “Battery Training Center” di Douvrin, un luogo unico in Francia e in Europa, per crescere professionalmente. Beneficiano di un corso di 400 ore che consente loro di acquisire nuove competenze nella produzione di batterie. Possono così percepire il loro futuro ambiente di lavoro che, per la maggior parte, si svolgerà inizialmente all’interno della gigafactory ACC recentemente inaugurata.

Questa piattaforma di formazione, la cui attività aumenterà gradualmente, sarà in grado di ospitare fino a 40 corsisti per sessione. Al servizio di tutti i territori dell’Hauts-de-France, beneficerà tutte le aziende del settore, come i dipendenti di Stellantis Douvrin in riqualificazione per la gigafactory ACC.

Per Stellantis, nell’ambito di un accordo siglato con le parti sociali, un gateway di riconversione energetica, ottenuto grazie alla formazione impartita presso il “Battery Training Center” di Douvrin, porterà a una certificazione che rafforzerà l’attrattività di queste nuove professioni. Si tratta di una prima volta in Francia, come su scala europea, che potrebbe essere duplicata, in futuro, in Germania e in Italia, dove ACC investirà in due gigafabbriche situate vicino ai siti industriali di Stellantis.

“L’automobile è il segno del rinnovamento industriale ed economico della regione. Nel prossimo decennio, il fabbisogno aumenterà da 15.000 a 20.000 posti di lavoro. Partecipando allo sviluppo di strumenti come il “Battery Training Center” di Douvrin, il primo su scala francese ed europea, che consentirà alle persone in cerca di lavoro e ai lavoratori in riqualificazione in tutto l’Hauts-de-France di formarsi in queste nuovi posti di lavoro specifici per le gigafabbriche, la regione Hauts-de-France risponderà e affronterà questa grande sfida in termini di occupazione e formazione”, ha dichiarato Xavier Bertrand , Presidente della Regione Hauts-de-France.

“Questo centro di formazione unico è l’illustrazione della visione “one company” di Stellantis, che offre a tutti i suoi dipendenti l’opportunità di evolversi verso le professioni emergenti della mobilità elettrica, acquisendo nuove competenze. afferma Xavier Chéreau, Direttore delle Risorse Umane e Trasformazione a Stellantis . “La transizione energetica è prima di tutto un’avventura umana. È anticipando, con le parti sociali, le competenze di domani e consentendo ai nostri dipendenti di svilupparle, assicurando al contempo i loro percorsi di carriera, che affronteremo collettivamente questa sfida. »

“Questo “Battery Training Center”, dedicato alla formazione nei lavori in batteria, è il primo nel suo genere. Sostiene la mobilità e la riqualificazione professionale dei dipendenti e delle persone in cerca di lavoro verso i lavori del futuro e incoraggia l’evoluzione del settore verso l’elettromobilità”, dichiara Jean-Pierre Fine, Segretario Generale dell’UIMM. “Riponiamo molta speranza in questa dinamica di occupazione e formazione che ha suscitato l’impegno unanime dei soci”.