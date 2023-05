Stellantis: ‘Battery Training Center of Douvrin’ per i suoi dipendenti

Per supportare la transizione dei dipendenti dal sito di produzione di motori termici di Douvrin a posti di lavoro emergenti nella mobilità elettrica, Stellantis con ACC, UIMM con il suo centro di formazione, il sostegno statale e la regione Hauts de France, ha progettato il ‘Battery Training Center of Douvrin’, il primo centro di formazione per nuove professioni di batterista. Questa è una novità in Europa e la prima promozione è iniziata martedì 9 maggio. Nell’ambito di un corso di 400 ore, i dipendenti volontari del gruppo i acquisiranno nuove competenze nella produzione di batterie. Poiché tale formazione non esiste ancora, è stato necessario progettare sia il contenuto che il processo.

Stellantis ha progettato il ‘Battery Training Center of Douvrin’, il primo centro di formazione per le nuove professioni automotive

Il ‘Battery Training Center Douvrin’ sarà un prezioso strumento al servizio del territorio e più in generale a livello europeo con lo sviluppo delle varie gigafabbriche. I primi dipendenti, in particolare gli installatori del sito Stellantis Douvrin, apprenderanno gradualmente un nuovo ambiente di lavoro passando dall’officina meccanica alla camera secca, prima di essere formati in posizioni specifiche per la produzione di batterie. Il ‘Battery Training Center Douvrin’, la cui attività aumenterà gradualmente, sarà in grado di ospitare fino a 40 dipendenti per sessione.

Entro la fine di quest’anno, più di duecento dipendenti di Stellantis Douvrin si uniranno alla vicina gigafactory ACC. ” L’avvio del centro di formazione per lavori alle batterie a Douvrin è la concretizzazione di un accordo siglato diversi mesi fa con le parti sociali nell’ambito della co-costruzione di questo impianto”, confida Xavier Chéreau Direttore Risorse Umane e Trasformazione di Stellantis . “ Avere un approccio socialmente responsabile significa anticipare le competenze del futuro formando e supportando i nostri dipendenti. Grazie a questo nuovo centro di formazione, sviluppato con il supporto di diversi partner istituzionali, siamo così in grado di offrire ai nostri dipendenti l’opportunità di entrare in un nuovo settore professionale. »