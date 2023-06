Montezemolo: ‘Serve un piano industriale per rilanciare il settore automobilistico italiano’

Durante l’evento di presentazione del libro “Paolo Scudieri ed Enzo Ferrari. Una storia inedita tra arte e passione”, tenutosi a Napoli, una figura di spicco dell’automobilismo italiano, Luca Cordero di Montezemolo, è salita sul palco per discutere della situazione attuale e delle prospettive future del settore automobilistico italiano.

Montezemolo ha sottolineato il ruolo cruciale che l’industria automobilistica ha svolto nella storia economica del Bel Paese. Ha esortato all’azione il Ministro Urso e il Governo per rafforzare questo settore molto importante attraverso l’implementazione di un piano industriale ambizioso e progressista.

Luca Cordero di Montezemolo: le recenti dichiarazioni sulla situazione attuale del settore automobilistico italiano

L’ex presidente di Ferrari ha dichiarato che siamo in presenza di un parco automobilistico obsoleto e altamente inquinante e l’obiettivo della politica deve essere la trasformazione di questo settore. Nonostante gli ostacoli, Luca Cordero di Montezemolo ha esortato alla collaborazione, affermando che l’Italia possiede le competenze e i fornitori per rinnovare e reinventare l’industria automobilistica.

L’attuale vicepresidente di Unicredit ha espresso anche il suo rammarico per la posizione attuale dell’Italia come settimo produttore mondiale di auto. “Non è una cosa accettabile. Dovremmo essere un po’ arrabbiati e un po’ tristi per la situazione attuale”. Queste parole non sono solo una critica, ma un vero e proprio appello all’azione per invertire la tendenza e rafforzare la posizione dell’Italia nel panorama mondiale dell’industria automobilistica.

Oltre a discutere della situazione attuale e futura del settore automobilistico italiano, Montezemolo ha celebrato la recente vittoria di Ferrari nella categoria Hypercar della 24 Ore di Le Mans, il quarto round del Campionato Mondiale Endurance 2023. “È stata una bella vittoria”, ha affermato con orgoglio, lodando il duro lavoro di Coletta, Amato Ferrari e Cannizzo, che hanno contribuito a questo successo.

La conversazione si è poi spostata sulla stagione difficile che la Scuderia Ferrari sta attraversando in Formula 1. Nonostante i successi in altre competizioni, l’imprenditore bolognese ha ammesso che in Formula 1 le sfide saranno complesse.

Tuttavia, ha espresso la speranza che il recente trionfo alla 24 Ore di Le Mans 2023 possa fungere da catalizzatore anche per il team di Formula 1, nonostante le differenze tra le due competizioni. La F1 si tiene ogni 15 giorni e viene molto seguita in tutto il mondo mentre Le Mans è un’operazione di grande prestigio e importanza, ma legata a una sola gara, ha dichiarato Montezemolo.

L’intervento del dirigente ha offerto uno sguardo approfondito sul panorama automobilistico italiano, tra sfide attuali, aspirazioni future e trionfi recenti. Una riflessione che lascia aperte molte domande, ma che sprona decisamente ad agire per un rinnovamento del settore.