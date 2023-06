Ferrari: John Elkann si congratula con tutto il team per la vittoria a Le Mans

Un’impresa memorabile ha colorato le pagine della storia del motorsport, offrendo una performance degna di nota nel panorama automobilistico globale. Ferrari è riuscita a conquistare il primo posto nella prestigiosa competizione della 24 Ore di Le Mans 2023.

Grazie alla Ferrari 499P n°51, guidata dagli abili piloti Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, il marchio di Maranello è risorto dalle ceneri dopo mezzo secolo di assenza, imponendosi una volta di più sulla scena internazionale.

Ferrari 499P

A sottolineare l’importanza di questa vittoria è stato John Elkann, presidente di Ferrari. Ha condiviso con il mondo le sue emozioni in una dichiarazione ufficiale, sottolineando l’importanza dell’evento.

Egli ha dichiarato che ieri hanno vissuto una giornata indimenticabile, che Elkann dedica a tutti coloro che lavorano in Ferrari. Dopo 50 anni, sono tornati a partecipare alla massima categoria dell’endurance, che ha segnato la storia del marchio modenese e quella dello sport automobilistico.

Sono orgogliosi di avere portato l’Italia sul gradino più alto del podio della 24 Ore di Le Mans, celebrando nel modo migliore il centenario della gara più importante al mondo nella categoria. La vittoria che Antonello Coletta, Amato Ferrari e tutta la squadra Ferrari, dai meccanici ai piloti, hanno conquistato in condizioni difficili – per la stessa durata della gara, per il meteo incerto e per i nostri avversari fortissimi – deve essere di esempio per tutti loro.

L’emozione che hanno regalato ai tifosi Ferrari in una giornata storica lega passato, presente e futuro e ricorda l’importanza di avere il coraggio e l’umiltà di migliorare sempre. Con entusiasmo e felicità, John Elkann ha ringraziato tutti i loro colleghi che hanno portato a una grande vittoria: un successo che celebrano con i loro tifosi e tutta l’Italia.

Buon risultato anche per la 499P n°50

Nonostante un percorso pieno di difficoltà, anche la Ferrari 499P n°50 – affidata al trio Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen – è riuscita a raggiungere il traguardo, malgrado i ritardi accumulati durante la notte.

Questa memorabile vittoria segna il 10° trionfo assoluto del cavallino rampante alla 24 Ore di Le Mans, che segue quelli ottenuti nel 1949, 1954, 1958 e dal 1960 al 1965. Il numero complessivo di successi raggiunge ora il notevole totale di 39, inclusi i 29 titoli di classe conquistati a Le Mans.

La trionfante performance più recente non ha solo portato una ventata di successo a Ferrari, ma ha anche rafforzato la sua posizione nella stagione 2023 del FIA World Endurance Championship (WEC). Al quarto round, la casa italiana ha consolidato il suo secondo posto nella classifica costruttori, riducendo il divario con Toyota a soli 19 punti.

La 24 Ore di Le Mans 2023 rappresenta dunque un momento cruciale per la storia di Ferrari, che dopo 50 anni di assenza ha mostrato al mondo intero il proprio impegno e la propria passione, valori che continuano a guidarla verso nuove e straordinarie conquiste.