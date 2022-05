Peugeot 9X8: svelata ufficialmente la Hypercar per l’assalto al WEC

Poco meno di un anno dopo la presentazione della prima idea di quella che sarebbe stata la nuova Peugeot 9X8, ovvero a soli cinque mesi dall’avvio dei programmi di test in pista, Peugeot Total Energies ha presentato nelle scorse ore a Portimao la nuova Hypercar ibrida a quattro ruote motrici con la quale il Leone darà l’assalto al WEC e alla 24 Ore di Le Mans: debutterà a luglio durante la 6 Ore di Monza.

Comincerà infatti il 10 luglio prossimo a Monza la nuova era nelle gare di durata per Peugeot seguendo le orme delle vetture che l’hanno preceduta, le iconiche 905 e 908 vincitrici alla 24 Ore di Le Mans, la nuova Peugeot 9X8 porterà sui tracciati del FIA WEC una filosofia senza precedenti quindi completamente differente rispetto a quanto approcciato fin qui.

La nuova Peugeot 9X8, una Hypercar davvero rivoluzionaria, conferma l’assenza dell’ala posteriore pur presentando due piccole alette al di sopra dei passaruota posteriori. Un set di valori stilistici che incarna quanto ragionato da sempre in casa Peugeot, introducendo un’identità fortemente marcata. Il design della nuova Peugeot 9X8 si presenta infatti fortemente seducente, emozionante e governato da aerodinamica e tecnologia. Con questa nuova e inedita Hypercar il Costruttore del Leone ragiona su un ambizioso rientro nelle gare di durata e quindi all’iconica 24 Ore di Le Mans.

La Peugeot 9X8 rientra nella categoria Le Mans Hypercar

La nuova Peugeot 9X8 adotta quindi un propulsore ibrido e la trazione su tutte e quattro le ruote. Il propulsore è sviluppato da Peugeot Sport: si tratta di un V6 da 2,6 litri di cilindrata, biturbo, da 707 cavalli di potenza che scarica la potenza sull’assale posteriore al quale si abbina un elemento elettrico da 272 cavalli erogati che invece fa girare le due ruote disposte sull’asse anteriore. La batteria da 900 Volt è stata sviluppata da Total Energies e Saft.

Peugeot 9X8 misura 4,995 m di lunghezza, 2 m di larghezza e 1,145 m di altezza. Il suo peso è di 1.030 kg e il serbatoio ha una capacità di 90 litri di carburante Excellium Racing 100 di TotalEnergies completamente rinnovabile. La collaborazione tra le equipe del Design di Peugeot, guidato da Matthias Hossann, e il team Peugeot Sport, guidato da Olivier Jansonnie, ha dato vita a una Hypercar estrema e audace che rompe ogni schema. Quando è stato presentato il modello che annunciava il concept della futura Peugeot 9X8 nel luglio del 2021, molti hanno ipotizzato che la mancanza di un’ala posteriore sarebbe stato qualcosa di impensabile nella realtà delle cose. Tuttavia, l’interpretazione del regolamento ACO/FIA LMH ha spinto il team Peugeot a optare per questa incredibile soluzione aerodinamica. I test in pista condotti da dicembre su cinque diversi tracciati dalle caratteristiche differenti hanno confermato questa prerogativa tanto che la Peugeot 9X8 che vediamo oggi rispetta i parametri ipotizzati a suo tempo.

Peugeot 9X8 ha percorso più di 10.000 chilometri in 25 giorni di test. Contemporaneamente, il lavoro di omologazione della vettura è stato portato avanti in collaborazione con la FIA, mentre il team guidato da François Coudrain, Direttore del Powertrain, ha sviluppato il propulsore al banco, quindi al simulatore e poi in pista. Alcuni ritardi nel completamento di queste sessioni di tempi ha previsto la necessità di posticipare il debutto al di là della 24 Ore di Le Mans 2022 alla quale Peugeot non prenderà parte.

Torna alla 24 Ore di Le Mans nel 2023

Peugeot, con la Peugeot 9X8, tornerà alla 24 Ore di Le Mans nel 2023 per l’edizione del centenario della classicissima di durata francese. Lo farà contro prototipi della classe Le Mans Hybrid e Le Mans Daytona Hybrid, una edizione che sarà al culmine di una nuova era per le gare di durata che contano. Anche se la Peugeot 9X8 non sarà in pista alla 24 Ore di Le Mans in programma quest’anno, parteciperà all’evento per incontrare i fan durante la presentazione del weekend di gara.

Anche se la nuova 9X8 non scenderà in pista a Le Mans nel 2022, Peugeot ha voluto comunque partecipare all’evento di quest’anno per incontrare i suoi fan durante la preparazione e il weekend di gara. In collaborazione con l’Automobile Club de l’Ouest, una mostra intitolata “Allure – Le Mans” e dedicata all’epopea del marchio Peugeot nella regione della Sarthe aprirà le porte da oggi 21 maggio al Museo della 24 Ore di Le Mans. L’originale Peugeot 9X8 sarà esposta lì fino a settembre. Gli spettatori che parteciperanno all’edizione 2022 della 24 Ore di Le Mans potranno anche visitare il Fan Village, dove è stata allestita una zona speciale dedicata alla nuova Hypercar del Leone.

Saranno sei i piloti che comporranno i due equipaggi che vedranno la Peugeot 9X8 protagonista della 6 Ore di Monza del prossimo 10 luglio: Paul Di Resta, Loïc Duval, Mikkel Jensen, Gustavo Menezes, James Rossiter e Jean-Eric Vergne. La composizione degli equipaggi sarà ufficializzata nelle prossime settimane, una volta completato il programma di test della Hypercar in vista del suo debutto in pista. Le due PEUGEOT 9X8 parteciperanno anche alla 6 Ore del Fuji, in Giappone, a settembre, e poi anche alla 8 Ore del Bahrain in programma a novembre.