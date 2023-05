Nuova Fiat Panda e Multipla: avranno uno stile molto diverso dalle altre auto del brand

Fiat nel 2023 presenterà la nuova Fiat 600 e la nuova Fiat Topolino. La prima è stata già svelata senza segreti con le prime immagini diffuse nei giorni scorsi. Della seconda sappiamo solo che avrà un design che stupirà. Le novità di Fiat tuttavia proseguiranno nel 2024 e nel 2025 con le nuove Fiat Panda e Fiat Multipla. Queste due vetture disporranno di uno stile molto diverso da quello che invece caratterizzato i veicoli lanciati sul mercato dalla casa torinese negli ultimi anni compresa la nuova Fiat 600 che deve ancora essere svelata ma di cui abbiamo visto le prime immagini senza veli.

Design molto diverso per le nuove Fiat Panda e Multipla

Entrambi questi modelli avranno un design che terrà conto del cosiddetto “Lingotto Inspired”. Si tratta di una novità di cui ha parlato il numero uno di Fiat Olivier Francois in occasione dei 100 anni del Lingotto. Il famoso edificio in cui sono nate alcune delle più celebri auto della principale casa automobilistica italiana fornirà spunti di design molto importanti per le future auto del marchio di Torino che vedremo appunto dal 2019. La prima ad arrivare sarà la nuova Fiat Panda che a quanto pare dovrebbe debuttare entro la fine del 2024 ed essere prodotta in uno degli stabilimenti di Stellantis nell’est Europa.

Per quanto riguarda la nuova Fiat Multipla, ancora non si hanno molte notizie e nemmeno il nome sembra sicuro. Sappiamo però che l’auto nascerà su piattaforma STLA Medium avrà una lunghezza intorno ai 4,4 m e molto probabilmente sarà solo elettrica. Il luogo di produzione scelto per questo modello dovrebbe essere lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco dove verrà assemblata anche la nuova Fiat Topolino. Questo modello prenderà il posto di Tipo nella gamma della casa italiana e soprenderà tutti per il suo stile.