Abarth 600 2024: sarà questo il suo design?

Abarth 600 è il nome di un progetto che potrebbe diventare realtà nel 2024. Si tratta di un mini SUV sportivo basato sulla nuova Fiat 600 che farà il suo debutto a breve e di cui vi abbiamo mostrato nei giorni scorsi le prime immagini senza veli. La creazione digitale di questo modello è stato realizzato dal designer Reichel e pubblicato dalla rivista tedesca Auto Bild.

Nel 2024 potrebbe arrivare Abarth 600: ecco quale potrebbe essere il suo design

Il mini SUV Abarth 600 avrebbe un aspetto aggressivo e dinamico, con una calandra esagonale, fari a LED, prese d’aria laterali, cerchi in lega da 18 pollici e uno spoiler posteriore. Il posteriore sarebbe caratterizzato da un doppio scarico centrale e da un paraurti con diffusore. Il tetto sarebbe verniciato in contrasto con il resto della carrozzeria.

L’abitacolo del mini SUV Abarth 600 sarebbe sportivo e tecnologico, con sedili avvolgenti in pelle e tessuto, volante a tre razze con paddle al volante, quadro strumenti digitale da 10 pollici e schermo touch da 9 pollici per il sistema multimediale. Non mancherebbero i dettagli in rosso e i loghi Abarth.

Sotto il cofano del mini SUV Abarth 600 ci sarebbe probabilmente una versione aggiornata e forse anche potenziata del motore elettrico che caratterizzerà la Fiat 600e e che dovrebbe essere lo stesso della Jeep Avenger. Le prestazioni ovviamente sarebbero migliori rispetto a quelle della Fiat 600. Il mini SUV Abarth 600 sarebbe un modello interessante per il marchio dello scorpione, che attualmente offre solo le versioni sportive delle Fiat 500 ma che ha già detto di voler ampliare in Europa la sua gamma.