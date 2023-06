Nuova Fiat 600: il crossover mostrato per la prima volta in un video

Nuova Fiat 600 è stata mostrata per la prima volta in un video ufficiale di Fiat sul suo canale di YouTube. Si tratta del video “Porte Aperte” con cui FIAT celebra l’Incontro Mondiale sulla Fratellanza Umana “Not Alone”. Si tratta delle immagini di quel famoso esemplare del modello avvistato a Roma nei pressi del Vaticano con carrozzeria di colore bianco. Questa è la prima volta che il nuovo SUV viene mostrato in un filmato ufficiale della casa italiana.

Purtroppo però non viene aggiunto niente di nuovo a proposito delle specifiche e dei dati tecnici della nuova Fiat 600. Per quelli molto probabilmente bisognerà aspettare il prossimo 4 luglio giorno che secondo indiscrezioni potrebbe ospitare la presentazione ufficiale di questo modello oltre che della nuova Fiat Topolino. Le due nuove auto di Fiat potrebbero essere svelate insieme nel corso di un grande evento nel giorno dell’anniversario del lancio della 500.

Nuova Fiat 600 sarà prodotta a Tychy in Polonia a partire da fine anno. Le vendite si dovrebbero aprire subito dopo la presentazione con la versione di lancio a cui seguirà il resto della gamma. Presente una versione completamente elettrica e una Mild Hybrid. I prezzi dovrebbero essere leggermente inferiori a quelli della Jeep Avenger auto con cui condivide piattaforma e motori. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno prossimamente a proposito di questo atteso modello che sicuramente nel suo segmento sarà uno dei più venduti in assoluto in Europa.