Nuova Lancia Ypsilon: a Sarogozza la aspettano a braccia aperte

Nelle scorse ore lo stabilimento Stellantis di Saragozza ha festeggiato un anniversario importante. I 40 anni dall’apertura della fabbrica avvenuta nel 1982. In occasione dei festeggiamenti la direzione dello stabilimento spagnolo del gruppo automobilistico ha annunciato ufficialmente l’arrivo di una nuova vettura per quel sito produttivo. Si dovrebbe trattare proprio della nuova Lancia Ypsilon.

La nuova Lancia Ypsilon dovrebbe essere il nuovo modello che sarà prodotto a Saragozza da Stellantis

Già negli scorsi mesi era trapelata la voce che la futura generazione del celebre modello di Lancia, il cui arrivo è stato confermato per il primo trimestre del 2024 potrebbe essere costruito in Spagna presso la fabbrica di Figueruelas, vicino la città di Saragozza.

Fino ad ora queste voci non avevano trovato alcuna conferma ufficiale. Adesso però è stato confermato che un nuovo modello effettivamente arriverà a Saragozza anche se per il momento non è stato specificato di quale auto si possa trattare. E’ stato solo confermato che si tratterà di un’auto che sarà prodotta anche in versione elettrica e ibrida.

Tutto fa pensare si possa trattare proprio della nuova Lancia Ypsilon il cui debutto è previsto in Italia agli inizi del 2024 e la cui produzione dunque dovrebbe iniziare nella seconda metà del prossimo anno.

Questa sarà la vettura che segnerà il ritorno in Europa di Lancia dopo alcuni anni di assenza. I primi paesi a ricevere la nuova vettura saranno la Spagna, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi e il Belgio. La nuova Lancia Ypsilon sarà costruita su piattaforma CMP e avrà almeno una versione completamente elettrica.

In gamma saranno comunque presenti anche versioni a benzina e ibride. L’auto sarà più lunga del modello attuale avvicinandosi ai 4 metri di lunghezza. Inoltre avrà un design molto diverso da quello attuale più elegante, più maschio e adatto per piacere ad una platea di clienti maggiore rispetto al modello attuale. L’auto inoltre sarà anche più lussuosa di adesso e userà materiali esclusivi per i suoi interni puntando sul design e sul made in Italy.

Ricordiamo infine che questo è solo il primo di tre modelli con cui Lancia punterà a tornare protagonista nel segmento premium del mercato auto in Europa. Dopo Ypsilon toccherà ad un crossover che forse si chiamerò Aurelia e che arriverà nel 2026 venendo prodotto a Melfi mentre nel 2028 sarà la volta della nuova Lancia Delta. Vedremo dunque cos’altro emergeà a proposito del futuro di Lancia nel corso dei prossimi mesi.

