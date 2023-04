Nuova Citroen C3 Aircross: debutto tra poche ore

Citroen, la rinomata casa automobilistica francese, è pronta a lanciare il suo quarto veicolo nel mercato indiano e sud americano, denominato Citroen C3 Aircross. Questo SUV compatto mira a competere con i popolari modelli coreani che dominano il segmento. Il SUV C3 Aircross condividerà la stessa piattaforma della berlina C3, ma presenterà alcune varianti rispetto alla versione globale con lo stesso nome. L’immagine teaser rilasciata da Citroen suggerisce che la versione indiana e sudamericana incorporerà alcuni degli elementi di design del SUV europeo C3 Aircross.

Tra poche ore debutterà ufficialmente la nuova Citroen C3 Aircross

La casa automobilistica ha recentemente rilasciato un’immagine teaser del SUV C3 Aircross, fornendo un assaggio dei suoi gruppi ottici e della configurazione LED DRL. Queste caratteristiche di design sembrano essere coerenti con la versione rinnovata del SUV C5 Aircross, introdotta in India lo scorso anno. Si prevede inoltre che la griglia del SUV C3 Aircross condividerà un aspetto simile a quello del SUV premium.

Citroen C3 Aircross si inserisce sotto il C5 Aircross e ha una disposizione dei sedili a 3 file. L’immagine conferma il design che è un mix tra C3 e C5 Aircross. Alcuni elementi stilistici C3 sono presenti, ma ottiene dettagli più premium con più cromature. Per quanto riguarda le dimensioni, potrebbe superare i 4 metri e sarà una sorta di SUV compatto a 7 posti. C’è anche una piastra paramotore e anche altri tocchi di design SUV.

La C3 Aircross è dotata di una cabina ispirata alla C3 con un touchscreen da 10 pollici più grande, mentre il design delle prese d’aria è simile alla berlina C3. Ci sarebbe un quadro strumenti diverso anche se dalla berlina C3. Altre caratteristiche includono prese d’aria montate sul tetto per i passeggeri della seconda e terza fila e caratteristiche previste come il climatizzatore. Il C3 Aircross dovrebbe avere un motore turbo benzina mentre, come il C3, non esiste un’opzione diesel. Potrebbero esserci anche versioni manuali e automatiche sulla carta, mentre attualmente la C3 ha solo un cambio manuale.