Ferrari 488 GTE: ottimi risultati a Le Mans per le cinque vetture del brand

L’Hyperpole in classe LMGTE Am ha visto coinvolte cinque Ferrari 488 GTE che sono state protagoniste della sessione che ha definito le prime otto posizioni della griglia di partenza.

Le temperature di aria e asfalto (28.9°C e 34.4C, rispettivamente), più alte in confronto con i giorni precedenti, hanno in parte condizionato le prestazioni delle vetture che per l’occasione, come prescrive il regolamento, sono state guidate dai piloti di categoria Bronze.

Ferrari 488 GTE: l’auto da corsa è stata protagonista dell’Hyperpole

A brillare fin dai primi tentativi è stata la 488 GTE n°54 di AF Corse, affidata a Thomas Flohr, a lungo seconda prima di doversi accontentare della terza posizione in 3:54.582, mentre da metà sessione in poi hanno cominciato a far segnare riscontri eccellenti anche le vetture n°21 di AF Corse, con Julien Piguet, e la n°83 di Richard Mille AF Corse, con Luis Perez Companc, che hanno fatto segnare il quarto e il quinto tempo rispettivamente in 3:54.744 e 3:55.033.

Sesta piazza per la GTE n°57 del Kessel Racing, affidata a Takeshi Kimura (3:55.637), in equipaggio con Daniel Serra; ottava per l’auto gemella di Yorikatsu Tsujiko 3:59.648. La prima fila è andata alla Chevrolet guidata da Ben Keating davanti all’Aston Martin del team ORT by TF pilotata da Ahmad Al-Harty.

La 24 Ore di Le Mans 2023 prenderà il via domani, sabato 10 giugno, alle 16:00 e vedrà coinvolti quattro piloti ufficiali di Ferrari Competizioni GT, impegnati su tre delle sette Ferrari 488 GTE alla partenza. Sulla vettura n°54 ci sarà Davide Rigon; sulla n°83 Alessio Rovera e Lilou Wadoux e sulla n°57 Daniel Serra.

Oltre alle cinque Ferrari che hanno preso parte alla Hyperpole, saranno al via della gara endurance altre due vetture del cavallino rampante, la n°66 di JMW Motorsport affidata a Louis Prette, Thomas Neubauer e Giacomo Petrobelli e la n°100 di Walkenhorst Motorsport con Jeffrey Segal, Andrew Haryanto e Chandler Hull.