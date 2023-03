Ferrari 488 GTE: quattro esemplari correranno nel FIA WEC 2023

La 1000 Miglia di Sebring in Florida, appuntamento inaugurale del FIA World Endurance Championship, non vedrà protagoniste solo la nuova Ferrari 499P nella classe Hypercar, ma anche quattro Ferrari 488 GTE nella classe LMGTE Am, affidate ad equipaggi composti da gentlemen driver e piloti professionisti, inclusi gli ufficiali Ferrari Davide Rigon, Alessio Rovera, Daniel Serra e Lilou Wadoux.

Dopo le qualifiche, in programma giovedì 16 marzo dalle 18:30, la bandiera verde della corsa endurance, tra le più celebri in terra americana, è prevista venerdì 17 alle 12:00 (tutti gli orari sono locali).

Ferrari 488 GTE profilo laterale

Ferrari 488 GTE: la vettura da corsa correrà assieme alla nuova 499P nel WEC 2023

Dopo la conclusione dell’era LMGTE Pro che ha visto il cavallino rampante aggiudicarsi i titoli di campione del mondo Costruttori (per il secondo anno consecutivo) e piloti, con il duo Pier Guidi-Calado, la stagione 2023 del FIA World Endurance Championship (WEC) è caratterizzata da una novità: un’unica categoria riservata alle vetture derivate dalla serie nella quale gli equipaggi Pro-Am sono composti da tre piloti.

Esordio nella classe per la 488 GTE di Richard Mille AF Corse con il n°83, che vedrà alternarsi al volante Luís Pérez Companc, Lilou Wadoux e Alessio Rovera. Il plurivittorioso team italiano AF Corse si presenta invece ai nastri di partenza con due Ferrari 488 GTE: la n°21 di Stefano Costantini, Simon Mann e Ulysse de Pauw e la n°54 in livrea Vistajet guidata da Thomas Flohr, Francesco Castellacci e Davide Rigon.

A completare il quartetto ferrarista, la compagine elvetica Kessel Racing, che torna nel Campionato Mondiale Endurance con la 488 GTE n°57 portata in pista da Takeshi Kimura, Scott Huffaker e Daniel Serra.

Il primo atto del WEC, che va in scena al Sebring International Raceway, rappresenta la prima gara da pilota ufficiale Ferrari di Lilou Wadoux, che sarà protagonista della stagione condividendo l’esperienza con Rovera, iridato nella classe LMP2 Pro/Am assieme a Nicklas Nielsen e François Perrodo nel 2022.

In Florida, inoltre, tra i piloti più attesi vi sono Rigon e Serra, i quali nel 2022 avevano ottenuto il titolo di campioni nella Endurance Cup dell’IMSA in classe GTD Pro con una Ferrari 488 GT3 Evo 2020.

Dopo Sebring, il FIA World Endurance Championship 2023 proseguirà con la 6 Ore di Portimão e la 6 Ore di Spa-Francorchamps (rispettivamente il 16 e il 29 aprile), la 24 Ore di Le Mans (10-11 giugno), la 6 Ore di Monza (9 luglio), la 6 Ore del Fuji (10 settembre) e la 8 Ore del Bahrain (4 novembre).

Il debutto in pista è avvenuto nel 2016

Ricordiamo che la Ferrari 488 GTE è una vettura da competizione per partecipare alle gare di endurance e gran turismo, in particolare nel Campionato del Mondo Endurance nelle categorie GTE Pro e GTE Am, oltre ad altre serie di competizioni in tutto il mondo.

La 488 GTE si basa sulla Ferrari 488 GTB stradale, ma presenta numerosi aggiornamenti e modifiche per renderla adatta alle corse. È stata presentata nel 2015 e ha debuttato in gara nel 2016. Rispetto al modello precedente, la 458 Italia GT2, la 488 GTE è stata completamente riprogettata per migliorare le prestazioni e l’affidabilità. È dotata di un motore V8 biturbo da 3.9 litri con una potenza di circa 500 CV (a causa delle restrizioni imposte dai regolamenti delle gare), inferiore rispetto ai 670 CV della versione stradale.

La carrozzeria è stata ottimizzata per migliorare l’efficienza aerodinamica e garantire una maggiore deportanza. Ciò include un’ala posteriore più grande, degli splitter anteriori e un diffusore posteriore migliorato. Rispetto alla versione da strada, la GTE è più leggera grazie all’uso estensivo di materiali compositi e all’eliminazione di elementi non necessari per le gare.

La Ferrari 488 GTE ha ottenuto un notevole successo nelle competizioni automobilistiche, vincendo diversi titoli e gare prestigiose, come la 24 Ore di Le Mans. Ha contribuito a consolidare il ruolo dello storico marchio modenese come uno dei principali costruttori nelle competizioni di endurance e gran turismo.