Ferrari 488 GTE: sette vetture in pista per la 24 Ore di Le Mans 2023

La 24 Ore di Le Mans 2023, che quest’anno festeggia ben 100 anni, vedrà al via sette Ferrari 488 GTE nell’unica classe per le vetture derivate dalla serie LMGTE Am.

In griglia nel quarto appuntamento del FIA World Endurance Championship (WEC) vi saranno quattro piloti ufficiali del cavallino rampante: Lilou Wadoux e Alessio Rovera e Davide Rigon e Daniel Serra, rispettivamente con AF Corse e Kessel Racing. La gara, con 21 equipaggi iscritti nella categoria riservata a professionisti e gentlemen driver, scatterà sabato 10 giugno alle 16:00.

Ferrari 488 GTE alla 24 Ore di Le Mans 2023

Ferrari 488 GTE: la vettura da corsa è pronta per la 24 Ore di Le Mans 2023

Grazie ai 25 punti ottenuti in Belgio, l’equipaggio della 488 GTE n°83 è in seconda posizione nella classifica piloti, a 39 lunghezza dalla vetta. Wadoux e Rovera, affiancati da Luis Perez Companc, condivideranno per la prima volta l’esperienza sul circuito della Sarthe con il team Richard Mille AF Corse.

Per la pilota francese di 22 anni si tratta della seconda partecipazione alla 24 Ore di Le Mans, la prima con il brand di Maranello, dopo l’edizione del 2022 con i prototipi LMP2. Rovera, invece, torna per la terza volta a Le Mans, dove nel 2021 aveva festeggiato il successo con la 488 GTE insieme a Nicklas Nielsen e François Perrodo nella classe LMGTE Am.

Kessel Racing affiderà la sua Ferrari 488 GTE n°57 a Takeshi Kimura, Scott Huffaker e Daniel Serra. Nel palmares del brasiliano brillano due successi a Le Mans in classe LMGTE Pro, la seconda nel 2019 con la 488 GTE di AF Corse insieme ad Alessandro Pier Guidi e James Calado, i quali si laurearono campioni del mondo al termine di quella stagione. Con la coppia italo-britannica, Serra ha inoltre ottenuto due secondi posti di classe nel 2020 e nel 2022.

Davide Rigon, Thomas Flohr e Francesco Castellacci proseguono il cammino nel Campionato Mondiale Endurance 2023 con la 488 GTE n°54 di AF Corse. In carriera, Rigon ha collezionato a Le Mans due podi in LMGTE Pro: un terzo posto del 2022 con Antonio Fuoco e Miguel Molina e un secondo nel 2015 con James Calado e Olivier Beretta. Flohr e Castellacci, invece, conclusero secondi nel 2019 in LMGTE Am.

Ci sarà anche AF Corse

AF Corse, alla 17ª partecipazione alla storica gara francese, porterà in pista anche la 488 GTE n°21 con Simon Mann, Julien Piguet e Ulysse de Pauw. Quest’ultimo, alla prima esperienza nella celebra gara endurance, nel 2022 si è aggiudicato la Silver Cup del GT World Challenge Europe Sprint con una Ferrari 488 GT3 Evo 2020 del medesimo team.

Saranno sotto i riflettori a Le Mans altre tre Ferrari. Kessel Racing schiererà una seconda vettura, la n°74, con la quale l’esperto Kei Cozzolino sarà affiancato da Yorikatsu Tsujiko e Naoki Yokomizo. Il team JMW Motorsport è iscritto con la 488 GTE n°66 affidata a Thomas Neubauer, campione del mondo del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli 2022, Louis Prette, vincitore della serie europea del monomarca nel 2019, e Giacomo Petrobelli.

Al debutto, infine, il team Walkenhorst Motorsport che, in virtù della vittoria nell’Asian Le Mans Series, ha conquistato un posto in griglia per la Ferrari n°100 guidata da Chandler Hull, Andrew Haryanto e Jeffrey Segal.

Ferrari ha ottenuto nove vittorie assolute e 29 di classe alla 24 Ore di Le Mans. Dalla nascita del FIA WEC, nel 2012, i successi con le vetture derivate dalla serie sono otto nel complesso. Gli ultimi risalgono al 2021, quando la storica casa automobilistica italiana vinse sia in LMGTE Pro con Pier Guidi, Calado e Serra che in LMGTE Am con Nielsen-Rovera-Perrodo.

Domani si disputeranno le prove libere 1 dalle 14:00, le qualifiche dalle 19:00 e un secondo turno di libere dalle 22:00. Giovedì 8 si terranno le prove libere 3 dalle 15:00, seguite dalla Hyperpole dalle 20:00 – riservata alle otto vetture più veloci di ogni classe – e dal quarto turno di libere dalle 22:00. La bandiera verde alla 24 Ore di Le Mans 2023 scatterà sabato 10 giugno alle 16:00.