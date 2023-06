Alfa Romeo B-SUV: pioggia di nomi sui social

Pioggia di nomi sui social da parte dei fan di Alfa Romeo. Ieri il Biscione ha chiesto suggerimenti sul nome da dare al suo nuovo Alfa Romeo B-SUV. I numerosi fan della casa automobilistica premium del gruppo Stellantis non si sono fatti pregare e hanno inondato i social di proposte. C’è chi auspica di riportare in vita nomi storici come Giulietta, MiTo, 33, chi propone di nuovo nomi già esclusi da tempo come Brennero. Altri ipotizzano nomi come Rombo, Matta, Furiosa, Milano, Junior, etc.

I fan del Biscione stanno dicendo la loro sul nome del futuro Alfa Romeo B-SUV

Insomma nomi per tutti i gusti per questo modello destinato ad avere un ruolo molto importante nella gamma del Biscione nei prossimi anni. Alfa Romeo B-SUV sarà infatti la futura auto di ingresso alla gamma della casa milanese e la prima auto ad avere una versione completamente elettrica in gamma nella storia di Alfa Romeo. Non mancheranno comunque le versioni con motore a combustione. Quanto al prezzo si vocifera che si possa partire da poco meno di 30 mila euro ma ovviamente al momento si tratta di semplici supposizioni.

Per quanto riguarda il nome a nostro avviso è già deciso e sicuramente non sarà nessuno di quelli fatti fino ad ora. Il nome potrebbe essere svelato già a settembre e forse in quella data avremo qualche informazioni in più su questa auto che sarà di certo la più compatta tra quelle presenti nella gamma di Alfa Romeo. Si parla di circa 4,2 m di lunghezza.

Ricordiamo che Alfa Romeo B-SUV sarà svelato nel 2024. Molto probabilmente nella prima parte dell’anno con le vendite che inizieranno però nella seconda metà. Questa sarà la prima Alfa Romeo della storia ad essere prodotta in Polonia su piattaforma CMP insieme a Jeep Avenger e nuova Fiat 600. Lo stile dovrebbe essere molto sportivo e aerodinamico. Questa sarà la prima auto disegnata da zero dal capo del design di Alfa Romeo Alejandro Mesonero-Romanos.