Alfa Romeo: il SUV compatto non si chiamerà Brennero

A lungo abbiamo parlato di Alfa Romeo Brennero. Sembrava essere questo il nome del futuro B-SUV che la casa automobilistica del Biscione lancerà agli inizi del 2024. A quanto pare le indiscrezioni a proposito di questo nome erano errate. Infatti nelle scorse ore il capo del marchio milanese, Jean-Philippe Imparato ha smentito una volta per tutte che questa vettura si chiamerà Alfa Romeo Brennero.

Alfa Romeo Brennero non sarà il nome del futuro B-SUV della casa automobilistica del Biscione

Parlando con la stampa, Imparato ha dichiarato: “Il nome della B-Suv non sarà Brennero. Stiamo riflettendo sulla naming strategy, abbiamo in testa il nome: sarà qualcosa di molto rispettoso della storia dell’Alfa”. Imparato ha però confermato il suo arrivo agli inizi del 2024. Il francese ha detto che forse sarà marzo il mese in cui questo modello debutterà, anche se non è sicuro al 100 per cento.

Alfa Romeo B-SUV sarà prodotto a Tyhcy in Polonia nello stesso stabilimento in cui il gruppo Stellantis dall’anno prossimo produrrà anche due B-SUV di Jeep e Fiat. Tutti e tre questi modelli saranno realizzati sulla piattaforma CMP dell’ex gruppo PSA e avranno versioni elettriche. Questa sarà dunque la prima auto completamente elettrica per il Biscione ad arrivare sul mercato.

Il suo arrivo è particolarmente atteso in quanto questo modello dovrebbe garantire numeri di vendita importanti. In Polonia nei mesi scorsi si è sparsa la notizia che questo veicolo potrebbe essere prodotto addirittura in quasi 100 mila unità all’anno.

Sempre oggi Imparato ha confermato che i restyling di Giulia e Stelvio saranno presentanti a novembre, che le vendite di Tonale stanno procedendo a gonfie vele e che l’E-SUV sarà sviluppato negli USA ma che il paese che ospiterà la produzione dovrebbe essere l’Italia.

