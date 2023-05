Ferrari 296 GT3 conquista il primo podio stagionale nel campionato DTM

Nuovi successi per le vetture di Ferrari, capaci di conquistare il podio nella prima prova stagionale del campionato DTM grazie alla nuova Ferrari 296 GT3 di Emil Frey Racing e vittorie e piazzamenti nell’International GT Open e GT Cup a Spa.

Più sfortunato l’impegno nella Ultimate Cup Series ad Hockenheim, con il team Visiom costretto a rinunciare a difendere la leadership nella Endurance GT mentre nella Sprint GT tre vittorie su tre gare per SR&R.

Ferrari 488 GT3 Evo 2020

Ferrari 296 GT3: Emil Frey Racing porta a casa la prima vittoria della vettura nel DTM

La prima prova del campionato DTM 2023, il primo sotto l’egida di ADAC disputata sul circuito di Oschersleben, regala la prima gioia ad Emil Frey Racing, che ottiene il terzo posto con il pilota britannico con cittadinanza sudcoreana, Jack Aitken, che ha portato sul podio la nuova 296 GT3. Nella seconda gara del fine settimana Aitken e il compagno di squadra Thierry Vermeulen concludono nelle retrovie.

Fine settimana sfortunato per le vetture del brand di Maranello impegnate nella prova Endurance GT – Touring Race sul circuito di Hockenheim, terzo appuntamento stagionale della Ultimate Cup Series.

Dopo aver conquistato la pole position con Jean Bernard Bouvet e Jean-Paul Pagny, infatti, il team Visiom – campione in carica e leader della classifica – non può scendere in pista per la gara di 4 ore per l’assenza di David Halliday, impossibilitato a raggiungere la Germania.

Nella classe UGT3B, invece, Karl Pedraza, Philippe Papin e Roland Marchix di XP Racing devono abbandonare prima del dovuto le ambizioni di vittoria, chiudendo all’ottavo posto assoluto, secondo di categoria.

Tripletta per il team SR&R nella Sprint GT-Touring Challenge nella categoria UGT3B, che ha disputato sul circuito tedesco due prove da 25 minuti ed una da 50 minuti. Francesco Atzori ed Edoardo Barbolini hanno conquistato la prima gara, conclusa al quarto posto assoluto, precedendo i compagni di squadra Lorenzo Cossu e Alessio Bacci e il duo francese Frédèric Lacore e Alexandre Delaye del team Racing Spirit of Leman, entrambi sulla Ferrari 488 Challenge.

Cossu e Bacci hanno avuto la rivincita in Gara 2, conclusa al primo posto davanti alla coppia francese e a Barbolini e Atzori che, nella prova endurance, sono ritornati sul gradino più alto precedendo i due transalpini e Cossu e Bacci. Per la prossima prova della serie occorre attendere dopo l’estate, con l’appuntamento dall’8 al 10 settembre ad Estoril.

Si è disputata anche la seconda prova dell’International GT Open

Gara serrata sul circuito di Spa Francorchamps, che ha visto disputare la seconda prova dell’International GT Open nella formula Endurance, con una gara di due ore. A cogliere il risultato migliore tra la nutrita rappresentanza di vetture del cavallino rampante sono gli americani Jean-Claude Saada e Conrad Grunewald sulla Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di AF Corse, che hanno conquistato la vittoria nella classe Am davanti a un’altra Ferrari, la n°15 del Team Baron Motorsport guidata da Philip Baron ed Ernst Kirchmayr.

A completare il podio tutto dipinto di rosso, è un’altra vettura di AF Corse, affidata a Gino Forgione e Andrea Montermini. La coppia statunitense guida ora la classifica generale della classe.

Podio anche nella classe Pro Am grazie alla coppia di Kessel Racing, Nicolò Rosi e Niccolò Schirò, che hanno preceduto di soli due secondi e mezzo il duo di AF Corse, Laurent De Meeus e Jamie Stanley.

Nella classe Pro, infine, Nicola Marinangeli e Riccardo Agostini di AF Corse devono accontentarsi di un quarto posto, dopo una gara caratterizzata da diversi contatti, uno dei quali ha penalizzato anche la coppia sulla Ferrari 488 GT3 Evo 2020 n°51, e con l’ingresso due volte della Safety Car. Il terzo appuntamento della serie è in programma il prossimo 18 giugno sul circuito dell’Hungaroring.

Dopo il successo ottenuto nel primo appuntamento stagionale della GT Cup in Algarve, la coppia spagnola Ivàn Velasco e Jorge Cabezas di Mertel Motorsport porta a casa una seconda posizione finale nella classe Pro Am, mantenendo la leadership nella classifica generale. Risultato eguagliato, nella classe Am, dai fratelli Alexandre e Mikaël Bochez di Kessel Racing, penalizzati anch’essi da alcuni contatti. Per la GT Cup Europe, la terza prova stagionale si svolgerà il 23 luglio sul circuito del Paul Ricard, a sud della Francia.