Ferrari Purosangue: hot lap sulla pista di Fiorano | Video

Un video mostra la Ferrari Purosangue condotta ad andatura davvero spinta sulla pista di Fiorano. Ancora una volta il filmato porta la firma di Varryx che, con una certa frequenza, delizia il popolo del web con riprese molto coinvolgenti sul piano sensoriale. Questa volta, protagonista dei fotogrammi, è l’auto più irrituale della casa di Maranello, quella che mai ci si aspetterebbe di vedere a ritmo da track-day. Invece, a dispetto delle architetture e della natura da SUV (o FUV che dir si voglia), la Purosangue va davvero forte tra i cordoli del circuiti di casa.

Lo sviluppo di questo modello, che porta la sigla di progetto F175, iniziò nel 2017, su input dell’allora CEO della Ferrari Sergio Marchionne. Il progetto fu poi confermato nel settembre 2018. La presentazione in pubblico del modello avvenne il 13 settembre 2022. Notevoli le sue cifre.

Il motore V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata eroga 725 cavalli di potenza massima. Le performance sono di riferimento nella sua categoria: accelerazione da 0 a 100 km/h in 3.3 secondi e da 0 a 200 km/h in 10.6 secondi; oltre 310 km/h di punta velocistica. Numeri da brivido, conditi da un sound da pelle d’oca.

I tecnici del “cavallino rampante” hanno cercato di avvicinare il più possibile le sue dinamiche a quelle delle granturismo del marchio spinte da un propulsore anteriore. Certo, le leggi della fisica sono quelle che sono e penalizzano un peso alto e un baricentro meno felice rispetto a quello delle coupé, ma sulla Ferrari Purosangue è stato fatto un vero miracolo.

Sul piano stilistico questa vettura è impeccabile, anche se viene difficile associare le sue architetture estetiche e strutturali alla storia del “cavallino rampante”. Quando si parla di “rosse” si pensa a ben altro. Il corpo vettura, disegnato da Flavio Manzoni, è stato sviluppato per sottrazione di volumi. Si articola su due livelli: uno inferiore rappresentato dal sottoscocca, più tecnico; uno superiore, sinuoso e possente, dall’effetto flottante, che pare quasi sospeso sugli archi ruota. Erede, in qualche modo, della GTC4 Lusso, la Ferrari Purosangue è l’auto di Maranello più eretica di sempre. Audace il suo temperamento, che emerge anche in pista. Video docet!