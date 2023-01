Nuova Fiat Topolino: debutto a metà anno?

Secondo indiscrezioni il debutto della nuova Fiat Topolino sarebbe imminente. Si vocifera che la presentazione di questo modello di cui si parla già da diverso tempo possa avvenire intorno alla metà del 2023. Dunque mancherebbero circa 6 mesi a questa rivelazione che riporterà nella gamma della principale casa automobilistica italiana un nome storico. La mitica Topolino infatti ha debuttato prima della Seconda Guerra Mondiale, diventando poi una delle protagoniste della motorizzazione dell’Italia subito dopo la fine del conflitto.

La nuova Fiat Topolino dovrebbe costare intorno agli 8 mila euro

Nuova Fiat Topolino che tornerà verso metà anno sarà però molto diversa dal famoso modello che noi tutti conosciamo. Infatti il nome dovrebbe essere utilizzato per un nuovo quadriciclo elettrico che deriverà dalla Citroen Ami. Al pari di questo modello anche la Topolino sarà realizzata a Kenitra in Marocco nello stabilimento di Stellantis. Questa auto potrà essere guidata dai 14 anni in su, e a un prezzo che potrebbe essere intorno agli 8 mila euro.

La nuova Fiat Topolino sarà dotata di un motore da 6 kw, potrà raggiungere una velocità massima di 45 km/h, e avrà una batteria da 5,5 kw/h che le consentirà un’autonomia fino a 70 km con una ricarica di tre ore in una presa comune. Questa come sappiamo non sarà l’unica novità di Fiat per il 2023 ancora prima infatti è previsto il debutto del futuro B-SUV che potrebbe chiamarsi nuova Fiat 600 anche se al momento in nome deve ancora essere confermato ufficialmente.

Nuova Fiat Topolino

Con queste due auto la principale casa automobilistica italiana si candida ad essere una delle protagoniste assolute del mercato auto di questo 2023 a livello europeo. Vedremo dunque se a proposito della nuova Fiat Topolino arriveranno ulteriori novità nel corso delle prossime settimane e soprattutto se sarà confermata la data di presentazione.