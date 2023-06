Share Now raggiunge un importante traguardo in Italia

Share Now, il gigante europeo del car sharing free-floating, ha raggiunto un traguardo significativo in Italia. A partire da maggio 2023, l’azienda ha riportato un totale di 1.013.484 membri in Italia, registrando una crescita importante del 14% nell’ultimo anno.

L’arrivo di Share Now in Italia nel 2013 ha segnato l’inizio di un impegno costante per migliorare la qualità della vita nelle città italiane. L’azienda ha fatto della mobilità urbana sostenibile il suo core business, proponendo soluzioni innovative e rispettose dell’ambiente. Con una presenza consolidata in 17 città europee, l’azienda si posiziona come leader indiscusso, vantando una flotta di 10.000 veicoli, di cui 3000 sono elettrici.

Share Now: oltre 1 milione di utenti attivi nel mercato italiano

L’Italia ha contribuito in modo significativo al successo di Share Now, con oltre 2000 veicoli disponibili per il noleggio, il 5% dei quali sono full electric. Milano, Roma e Torino sono le città con il maggior numero di utenti registrati, rispettivamente con 480.000, 369.000 e 174.000 membri. Grazie alla vasta gamma di vetture disponibili, Share Now offre agli utenti la possibilità di scegliere opzioni ecologiche in linea con i loro valori personali e ambientali.

Luigi Licchelli, Business Development Lead di Share Now Italia, ha espresso il suo entusiasmo per il successo raggiunto in Italia. Sono felici di vedere la continua crescita di Share Now in Italia, in quanto rappresenta un mercato importante per loro.

Il servizio di car sharing offre una soluzione semplice e conveniente per le persone che hanno bisogno di un’auto su base temporanea e i suoi clienti apprezzano la flessibilità del servizio offerto, che consente loro di scegliere tra un’ampia varietà di veicoli e condizioni contrattuali.

Share Now continua a cambiare il volto della mobilità urbana in Italia, promuovendo soluzioni sostenibili e rispettose dell’ambiente. Questo nuovo traguardo raggiunto sottolinea l’importanza del mercato italiano per l’azienda e l’efficacia delle sue strategie di crescita.