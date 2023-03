Ferrari 599 GTO sfila per le strade della Croazia col suo V12

Ferrari ha lanciato nel corso degli anni una serie di veicoli davvero interessanti che hanno catturato l’attenzione dei fan e degli appassionati di auto ad alte prestazioni. La Ferrari 599 GTO è senza dubbio una di queste.

Grazie a un nuovo video pubblicato su YouTube da Automotive Mike, abbiamo la possibilità di vedere in azione su strada un esemplare avvistato in Croazia durante il Supercar Owners Circle. Oltre al suo bellissimo design ancora parecchio attuale, possiamo ascoltare il glorioso sound del suo motore V12 aspirato da 6 litri.

Ferrari 599 GTO profilo laterale

Ferrari 599 GTO: un bellissimo esemplare è stato beccato in Croazia durante un raduno

Ricordiamo che la 599 GTO è una sportiva prodotta dalla prestigiosa casa automobilistica italiana e rappresenta una versione più estrema e limitata della Ferrari 599 GTB Fiorano. È stata introdotta nel 2010 come omaggio alla celebre 250 GTO del 1962. GTO sta per “Gran Turismo Omologato”, che indica un modello stradale approvato per le competizioni.

La Ferrari 599 GTO è stata progettata per offrire prestazioni eccezionali grazie all’utilizzo di tecnologie e materiali derivati direttamente dall’esperienza del cavallino rampante nella Formula 1 e nelle competizioni GT.

Il cuore della supercar è un potente motore V12 da 6 litri in grado di erogare 670 CV di potenza e 620 Nm di coppia massima. Questo propulsore permette alla 599 GTO di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,35 secondi e di raggiungere una velocità massima di oltre 335 km/h.

Esteticamente, la GTO si distingue dalla GTB Fiorano per una serie di modifiche aerodinamiche ed estetiche che migliorano sia le prestazioni che l’aspetto aggressivo. Tra queste troviamo un frontale ridisegnato, delle prese d’aria maggiorate, un alettone posteriore e delle minigonne laterali più pronunciate.

Inoltre, sono stati adottati cerchi in lega leggera con un nuovo design e un impianto di scarico sportivo specifico composto da quattro terminali. Per ridurre ulteriormente il peso e migliorare le prestazioni, Ferrari ha utilizzato materiali compositi e leggeri, come la fibra di carbonio e l’alluminio, in diverse parti della carrozzeria e dell’abitacolo.

L’abitacolo della Ferrari 599 GTO è improntato al minimalismo e alla funzionalità, con un design essenziale e una strumentazione ridotta all’osso per consentire al guidatore di concentrarsi completamente sulla guida. I sedili sportivi sono realizzati in fibra di carbonio e rivestiti in pelle e Alcantara per garantire il massimo comfort e sostegno durante la guida alle alte velocità.

A livello di dinamica di guida, la 599 GTO dispone di sospensioni magnetiche a controllo elettronico, un sofisticato sistema di controllo della trazione chiamato F1-Trac e un impianto frenante in carboceramica derivato dalle competizioni. Questi elementi, uniti al potente V12, conferiscono alla vettura un comportamento straordinariamente preciso, stabile e reattivo.

Sono stati realizzati appena 599 esemplari

La produzione è stata limitata a soli 599 esemplari, rendendo questo bolide un oggetto di desiderio per gli appassionati e i collezionisti di tutto il mondo. La sua esclusività e le prestazioni eccezionali l’hanno resa una delle Ferrari più ambite e apprezzate dell’epoca moderna.

Grazie all’eredità delle sue prestazioni e all’aura di esclusività che la circonda, la Ferrari 599 GTO è oggi considerata un modello iconico e una delle migliori espressioni del know-how e della passione dello storico brand di Maranello per la creazione di auto straordinarie.

Con il suo perfetto equilibrio tra potenza, maneggevolezza e design, la GTO rimane un esempio emblematico della dedizione della casa modenese all’eccellenza nel mondo delle auto sportive di lusso.