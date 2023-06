Opel si piazza al secondo posto nel mercato elettrico in Italia

Maggio 2023 ha visto ottimi risultati per Opel in Italia, dove sta crescendo in modo importante nelle vendite delle sue auto elettriche. La casa automobilistica tedesca ha raggiunto un’interessante quota di mercato pari al 10,6% nelle vetture e nei veicoli commerciali elettrici in Italia durante l’intero mese scorso.

In questo modo si attesta al secondo posto nel mercato, seguendo Tesla. La quota raggiunta dall’inizio dell’anno tra le elettriche è invece del 5,8%, anch’essa in forte crescita rispetto allo scorso anno.

Opel: a maggio 2023 ha conquistato una quota di mercato del 10,6% tra gli EV

Forte la leadership di Opel nel mercato dei veicoli commerciali elettrici, dove si posiziona al primo posto con oltre un terzo delle vendite totali del mercato in maggio (33,7%) e una quota su totale anno del 24,1%, che vale anch’essa il primato.

Gli ottimi risultati sono trainati dalla performance della Opel Corsa-e, che si è posizionata prima tra le utilitarie elettriche in maggio (mercato auto + veicoli commerciali) e terza sul mercato totale.

Federico Scopelliti, direttore di Opel Italia, ha detto che il marchio di Stellantis contribuisce in modo concreto alla decarbonizzazione della mobilità italiana grazie agli ottimi risultati di vendita dei suoi EV. In questo modo, l’azienda tiene fede al suo impegno di democratizzare le tecnologie, in particolare la mobilità elettrica, rendendole accessibili al grande pubblico.

La Corsa continua ad essere la best-seller del marchio

Opel ha recentemente annunciato grandi novità sul suo modello di punta, che presto vedrà importanti modifiche. La nuova Opel Corsa affascina con il suo rinnovato design, che include il caratteristico frontale Opel Vizor nella parte anteriore e la scritta Corsa posizionata con disinvoltura al centro del posteriore.

Tecnologie d’avanguardia rendono la guida più rilassata. Come optional, la Corsa restyling offre una plancia completamente digitale, basata sulle piattaforme Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies, con un nuovo e intuitivo sistema infotainment e un display touch a colori che arriva fino a 10 pollici.

Anche i fari Intelli-Lux LED Matrix, che l’Opel Corsa ha introdotto nel segmento delle utilitarie nel 2019, sono stati ulteriormente potenziati e resi più precisi grazie a 14 elementi LED. La più recente interpretazione della piccola best-seller vanta tecnologie avanzate anche sotto il cofano.

L’Opel Corsa Electric è ora dotata di maggiore potenza e di una batteria migliorata che consente un’autonomia di 402 km con una singola ricarica nel ciclo WLTP. Anche altri motori sono una vera novità.

La nuova Corsa è il primo modello della casa automobilistica tedesca ad essere disponibile anche in versione ibrida con sistema mild hybrid a 48V. Offre quindi ai clienti un’ampia scelta in termini di motorizzazioni: da quella full electric a quella hybrid, fino a quella a combustione ad alta efficienza.

Le novità per il costruttore tedesco continuano con la versione elettrica di un’altra sua icona, l’Astra Electric. Questi due modelli saranno tra quelli presenti al Salone di Monaco 2023 (IAA Mobility) dal 5 al 10 settembre, dove il produttore mostrerà la sua proposta di mobilità elettrica.