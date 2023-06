Ferrari SF90 LM sfoggia un’aerodinamica più estrema nelle nuove foto spia

Ferrari SF90 Stradale è una delle supercar più avanzate e potenti al mondo, con il suo motore V8 biturbo da 780 CV e i suoi tre motori elettrici che le consentono di raggiungere i 1000 CV di potenza complessiva. Ma la Casa di Maranello non si ferma qui e sta preparando una versione ancora più estrema e limitata della sua ammiraglia, chiamata Ferrari SF90 LM.

La Ferrari sta dando gli ultimi ritocchi alla Ferrari SF90 LM che potrebbe debuttare già questa settimana

La sigla LM sta per Le Mans, la celebre gara di endurance alla quale la Ferrari tornerà a partecipare nel 2023 con la sua hypercar 499P. La SF90 LM sarà quindi un omaggio alla tradizione sportiva del Cavallino Rampante e alla sua passione per le sfide più impegnative. La Ferrari SF90 LM è stata avvistata per la prima volta in strada da alcuni fotografi spia, che hanno immortalato un prototipo camuffato in fase di test. Il video che vi proponiamo ci permette di apprezzare le differenze estetiche e tecniche rispetto alla SF90 Stradale.

La Ferrari SF90 LM si distingue per una carrozzeria più aerodinamica e aggressiva, con un cofano dotato di un condotto a S che convoglia l’aria verso l’asse anteriore, migliorando la deportanza. Sul posteriore spicca un’ala fissa di grandi dimensioni, che aumenta il carico aerodinamico sull’asse posteriore. Anche i dettagli come i fari, i cerchi, le pinze dei freni e i loghi sono diversi e più sportivi nella SF90 LM. Gli interni dovrebbero essere simili a quelli della SF90 Stradale, con il cruscotto digitale, il volante multifunzione e i sedili in pelle.

La Ferrari SF90 LM dovrebbe avere una versione aggiornata del gruppo propulsore ibrido plug-in della SF90 Stradale. Soltanto il V8 biturbo da 4 litri è capace di sviluppare 780 CV di potenza, ma è abbinato a due motori elettrici anteriori e a uno posteriore, che aggiungono altri 220 CV per una potenza complessiva di 1000 CV. Si vocifera che la Ferrari possa aver lavorato anche sul peso della vettura, riducendo l’impiego di materiali pesanti e aumentando quello di fibra di carbonio. In questo modo, la SF90 LM potrebbe essere ancora più veloce e scattante della SF90 Stradale, che accelera da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e raggiunge i 340 km/h di velocità massima. La Ferrari SF90 LM sarà prodotta in serie limitata, probabilmente non superiore alle 500 unità.