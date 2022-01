Cavallino Classic Palm Beach 2022: Ferrari pazzesche

Cala il sipario su Cavallino Classic Palm Beach 2022. L’evento più importante al mondo fra quelli interamente dedicati alle Ferrari d’epoca, ha spento quest’anno le 31 candeline. Un compleanno importante, che ha avuto fra i momenti clou la premiazione di due “rosse” straordinarie: una Ferrari 250 GTO del 1964, cui è andato l’Overall Outstanding Ferrari Competition, e la Ferrari 365 P Berlinetta Speciale del 1966, destinataria dell’Overall Outstanding Ferrari Granturismo. Non sono state le uniche a ricevere i trofei, andati anche ad alcune supercar moderne.

Torneremo più avanti sui riconoscimenti, perché prima vogliamo spendere alcune parole sulla prestigiosa manifestazione statunitense, andata in scena nell’anno in corso con due celebrazioni straordinarie: quella dedicata ai 75 anni della casa di Maranello e quella riservata ai 60 anni della Ferrari 250 GTO, nata nel 1962.

Una kermesse memorabile, quindi, sotto tutti i punti di vista. Il plauso va agli uomini di Canossa Events che, dall’alto della loro riconosciuta professionalità, hanno organizzato un appuntamento coi fiocchi al Breakers di Palm Beach, in Florida. Tantissima l’Italia rappresentata: oltre alle auto, infatti, anche i premi, il cibo ed il vino hanno raccontato l’eccellenza del Belpaese. Dopo la giornata in pista al The Concours Club, molto glamour è stato il tour d’eleganza di venerdì 21, che i partecipanti e il pubblico hanno vissuto su una delle strade più panoramiche della Florida, fra Deerfield Beach e Palm Beach.

Bellezze Ferrari in passerella

Il cuore dell’evento è stato però il Concorso di Eleganza di sabato 22 gennaio, che ha portato oltre 150 vetture sul field del The Breakers. Superfluo raccontare il quadro emotivo suscitato da un simile colpo d’occhio, con una distesa infinita di gioielli del “cavallino rampante” a decorare il green. C’era in vetrina quasi tutta la storia più bella della casa di Maranello. Roba da strappare le lacrime agli occhi e da spingere a mille le pulsazioni cardiache degli appassionati ( e non solo). Queste le parole di Luigi Orlandini, presidente e amministratore delegato di Canossa Events:

“Un’emozione grandissima vedere queste vetture meravigliose esposte al pubblico. Un fatto, già questo, che ha dello straordinario. La quantità di pubblico accorso a godersi questo spettacolo è stata, probabilmente, la più alta degli ultimi 15 anni, e ho visto la gente divertirsi, godendosi appieno la giornata e partecipando con coinvolgimento allo spettacolo offerto dalla sfilata delle premiazioni. Anche gli stessi concorrenti, durante la valutazione delle vetture da parte dei giudici, ovvero il momento di maggior tensione per loro, non hanno perso lo spirito rilassato e gioioso di Cavallino Classic”.

Due regine speciali al Cavallino Classic Palm Beach

Come già anticipato, il premio Overall Outstanding Ferrari Granturismo è stato assegnato alla Ferrari 365 P Berlinetta Speciale s/n 8971, del 1966, dei collezionisti Messicani Roberto e Jami Quiroz. A lei è andato anche il The Ferrari People’s Choice Award, assegnato dal pubblico alla “rossa” che preferivano tra quelle esposte. Questa vettura è sbocciata in soli due esemplari, uno dei quali per l’avvocato Gianni Agnelli.

Il premio Overall Outstanding Ferrari Competition è stato assegnato alla Ferrari 250 GTO

s/n 5573, del 1964, dell’appassionato americano Aaron Hsu, prima appartenuta al leggendario collezionista francese Pierre Bardinon, della cui raccolta al Mas Du Clos era uno dei pezzi forti. The Chairman Award Palm Beach 2022, assegnato dal Presidente di Canossa Events Luigi

Orlandini, è andato alla Ferrari F40 LM s/n 95449 del 1993 di Tom Cabrerizo (USA).Non è mancata, come al solito, la filantropia, che arricchisce spesso gli eventi a tema Ferrari.

Elenco premi a Palm Beach Cavallino Classic 2022

Best in Show Granturismo: Overall Outstanding Ferrari Granturismo

-1966 Ferrari 365 P Speciale s/n 8971

Best in Show Competition: Overall Outstanding Ferrari Competition

-1964 Ferrari 250 GTO s/n 5573

The Ferrari People’s Choice Award

-1966 Ferrari 365 P Speciale s/n 8971

The Chairman Award

-1993 Ferrari F40 LM s/n 95449

The Ferrari Supercar Award

-2003 Enzo Ferrari s/n 133512

The Finest Twelve Cylinder Ferrari Award

-1965 275 GTB s/n 06437

The Finest Eight Cylinder Ferrari Award

-2008 F430 GTC s/n 2608

The Finest Six Cylinder Ferrari Award

-1974 Dino 246 GTS s/n 07746

The Ferrari Vintage Preservation Award

-1969 365 GT 2+2 s/n 12519

The Ferrari Classic Preservation Award

-1989 328 GTS s/n 82125

The Ferrari Vintage Preservation Award

-1961 365 GTB4 s/n 14135

The Ferrari Classic Preservation Award

-1981 512 BBLM s/n 38179

The Ferrari Spirit Award

-2008 F430 GTC s/n 2608

The Ferrari Elegance Award

-1956 250 GT Berlinetta Zagato s/n 0515 GT

The Ferrari Competition Award

-1981 512 BBLM s/n 38179

The Ferrari Research Award

-1954 121 LM s/n 0484 LM

The Ferrari Restoration Award

-1967 330 GTC s/n 10061

The Chief Judge Emeritus Award

-1949 166 MM s/n 0006 MM

The Ferrari Honorary Judges Award

-1948 166 Spyder Corsa s/n 016

The Ferrari 250 GTO Award

-194 250 GTO s/n 5573 GT

The Ferrari F40 Award

-1990 F40 s/n 86746

The Ferrari 365 Award

-1972 365 GTS4 s/n 16573

Ferrari a cui è stato assegnato il Platinum Award

1948 166 Spyder Corsa s/n 016 I

1949 166 MM s/n 0006 MM

1954 121 LM s/n 0484 LM

1955 250 GT s/n 0405 GT

1956 250 GT Berlinetta Zagato s/n 0515 GT

1963 400 Superamerica s/n 4251 SA

1965 365 P Speciale s/n 8971

1964 250 GTO s/n 5573 GT

1994 F333P s/n 001

1965 275 GTB s/n 07085

1967 275 GTB/4 s/n 09677

1968 330 GTC s/n 11271

1967 330 GTC s/n 10061

1972 365 GTS4 s/n 16573

1972 365 GTB4 s/n 15299

1972 365 GTB4 s/n 14999

1973 365 GTS4 s/n 16545

1961 250 GT 2+2 s/n 2531 GT

1965 330 GT 2+2 s/n 5749

1969 365 GT 2+2 s/n 11703

1971 365 GTC4 s/n 14949

2010 612 Scaglietti s/n 170438

1975 365 GT4 BB s/n 18321

1993 512 TR s/n 94175

1995 F 512 M s/n 100540

1996 F 512 M s/n 105054

1993 512 TR s/n 096992

2001 550 Barchetta Pininfarina s/n 124334

2011 599 GTO s/n 182494

1989 328 GTS s/n 81932

1998 F355 GTS s/n 110491

1999 F355 Berlinetta s/n 112977

1999 360 Modena s/n 118191

2003 360 Modena s/n 152672

2004 360 Spider s/n 136182

2007 F430 s/n 155251

2009 Scuderia Spider 16 M s/n 116279

1970 Dino 246 GT s/n 01016

1974 Dino 246 GTS s/n 07916

1989 Mondial T s/n 81551

1985 288 GTO s/n 55727

1990 F40 s/n 86746

1995 F50 s/n 104248

2003 Enzo Ferrari s/n 132650

2005 Enzo Ferrari s/n 131241

Crediti fotografici: Courtesy of Canossa Events