Alfa Romeo: a maggio le vendite crescono del 470% in Portogallo

Alfa Romeo ha registrato ancora una volta una crescita impressionante delle vendite in Portogallo lo scorso maggio, il 470 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022, in un mercato che è cresciuto, a livello globale, del 55 per cento.

A maggio crescita impressionante di Alfa Romeo nel mercato auto del Portogallo

Nel quinquennio cumulato del 2023, il marchio del Biscione registra un incremento del numero di immatricolazioni del 376 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Nel mercato premium Alfa Romeo occupa attualmente la nona posizione e si afferma come marca con la più alta crescita.

La nuova Alfa Romeo Tonale, il primo C-SUV elettrificato che ha dato il via alla metamorfosi del Marchio e che rappresenta una tappa fondamentale nella sua strategia di mobilità e sostenibilità per il futuro, è stata ancora una volta la grande responsabile di questa crescita. La gamma dei SUV compatti di Alfa Romeo si è rafforzata con l’introduzione del powertrain ibrido Plug-In Q4, che ha rappresentato il 90 per cento delle immatricolazioni registrate lo scorso maggio, nonché oltre il 50 per cento del volume annuo di Alfa Romeo.

Equipaggiato con un motore a benzina turbocompresso MultiAir da 1,3 litri da 180 CV e un motore elettrico da 90 kW, i motori del Tonale Plug-In Q4 si combinano per erogare una potenza totale di 280 CV. La batteria agli ioni di litio da 306 Volt e 15,5 kWh consente un’autonomia elettrica di oltre 80 km nel ciclo urbano e oltre 600 km di autonomia totale.

Insomma per la casa automobilistica del Biscione ancora un grande risultato che conferma l’ottimo stato di forma del brand che nei prossimi anni accoglierà numerosi nuovi modelli nella sua gamma che dovrebbero far aumentare e non di poco le sue immatricolazioni a livello globale. Ricordiamo infatti che il gruppo Stellantis intende trasformare lo storico marchio milanese in una sorta di brand premium globale.