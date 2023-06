Lancia Vision Alpha: una supercar elettrica ispirata alla mitica Lancia Stratos

Il designer Laszlo Varga tempo fa ha realizzato un progetto chiamato Lancia Vision Alpha. Si tratta di un rendering che mostra nei minimi dettagli, dagli sketch ai poligoni 3D fino al finale, una nuova supercar torinese come ai tempi dei fasti del rally, e che in effetti sarebbe un ritorno interessante. Improbabile, certo, almeno nel breve periodo. Ma magari qualcuno coglie l’idea… La Lancia Vision Alpha è un rendering che presenta un’auto dichiaratamente ispirata alla Lancia Stratos anche se senza questa conferma l’omaggio è evidente.

Lancia Vision Alpha: un render apparso sul web ipotizza una futura super car della casa automobilistica italiana

Questo restomod Lancia Vision Alpha pur facendo riferimento in maniera evidente alla Lancia Stratos dispone di elementi tipici delle super car moderne. A partire dai fari, ovviamente a LED sapientemente nascosti in tutto il cofano a formare un arco, come nascosti erano quelli della Stratos, seppur con tecnologia a scomparsa. Si tratta dunque di un’auto sportiva, una gran turismo per viaggiare, come dimostrano le gomme Pirelli e i cerchi vintage nell’estetica e come dimostra l’ambientazione scelta, immaginiamo sull’arco alpino.

Lato motori, difficile immaginare quali potrebbero essere i propulsori di una Lancia Vision Alpha. Sarebbe interessante se fosse un adattamento del V6 Nettuno di Maserati ma Lancia produrrà solo elettriche dal 2027. Ecco allora che sembra inevitabile pensare ad una Vision Alpha elettrica. Una scelta di questo tipo ovviamente finirebbe per scontentare tutti quelli che non amano le auto elettriche ma quanto meno ci darebbe la possibilità di poter ammirare ancora una vettura di questo tipo con il marchio Lancia.