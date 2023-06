Nuova Panda e Multipla: dopo 600 e Topolino Fiat pronta a stupire ancora

Fiat negli ultimi giorni ha stupito grazie alle sue nuove 600 e Topolino. Prima la nuova 600 è stata svelata da alcune foto spia a Roma e Lerici sul set di due spot pubblicitari che hanno mostrato per la prima volta il SUV compatto senza veli. Poi è toccato anche alla nuova Topolino che ha fatto la sua prima apparizione con la prima foto ufficiale lo scorso 31 maggio a cui poi sono seguiti alcuni scatti rubati e un video dal backstage di una clip promozionale.

Nuova Panda e Multipla: Fiat ci sorprenderà ancora

Le due auto adesso dovrebbero essere presentate ufficialmente nel corso di un grande evento che forse si terrà il prossimo 4 luglio giorno dell’anniversario del lancio di 500. Ma le sorprese per Fiat non sono finite. Infatti nei prossimi anni la principale casa automobilistica italiana presenterà altre due auto molto importanti. Ci riferiamo alla nuova Panda e alla nuova Multipla. La Panda sarà la prima ad arrivare già entro la fine del prossimo anno. Il veicolo che potrebbe anche avere un altro nome sarà una berlina hatchback di segmento B lunga circa 4 metri e con uno stile moderno forse con alcuni elementi visti nella concept Fiat Centoventi svelata nel 2019 al Salone dell’auto di Ginevra. Questa auto sorgerà su piattaforma STLA Small avrà versioni elettriche mentre non è ancora certo se si saranno varianti con motore termico.

Quanto alla nuova Fiat Multipla, il suo lancio dovrebbe avvenire entro la fine del 2025. L’auto tornerà nelle vesti di SUV di segmento C dal design sorprendente. Il luogo di produzione scelto per questo modello che prenderà il posto di Tipo è il Marocco e più precisamente lo stabilimento Stellantis di Kenitra dove verrà assemblata anche la nuova Topolino. Con queste due vetture dunque la casa torinese vuole sorprenderci ancora. Le due auto infatti avranno un design molto diverso rispetto a quanto visto fino ad ora.