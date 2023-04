Fiat Tipo: al suo posto dal 2025 la nuova Multipla

Fiat Tipo è una delle auto di maggior successo tra quelle presenti attualmente nella gamma della principale casa automobilistica italiana. Nonostante ciò, la vettura non riceverà una nuova generazione. La sua produzione continuerà in Turchia fino al 2025. Dopo quella data la vettura sarà sostituita da un nuovo modello che secondo indiscrezioni potrebbe chiamarsi Nuova Fiat Multipla.

La sostituta di Fiat Tipo sarà un SUV che verrà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco. In Turchia invece al posto della berlina Fiat produrrà un veicolo commerciale. Dunque ormai sono contati i giorni di Tipo sul mercato. Il nuovo modello che lo sostituirà nascerà su piattaforma STLA Medium e dovrebbe avere una lunghezza intorno ai 4,4 – 4,5 m.

Questa dunque sarà la nuova top di gamma di Fiat. Al momento non è ancora chiaro se questo futuro modello sostituto di Fiat Tipo sarà commercializzato solo in versione completamente elettrica o se sul mercato arriveranno anche versioni con motore termico. Molto dipenderà anche da come si evolveranno le cose nel settore auto e se nel frattempo le auto elettriche avranno iniziato a prendere piede come ipotizzato dagli addetti ai lavori.

Vedremo dunque cos’altro emergerà nel corso dei prossimi mesi a proposito di questa vettura che di certo avrà un ruolo molto importante in futuro all’interno della gamma della principale casa automobilistica italiana. Con questa auto Fiat completerà la sua gamma che nel frattempo comprenderà la nuova 500, la nuova 600, la nuova Topolino e la nuova Panda.