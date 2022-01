Fiat Centoventi darà origine ad una famiglia di auto

Nel corso di un’intervista rilasciata ad AutoExpress, il numero uno di Fiat, Oliver Francois, ha dichiarato che la principale casa automobilistica italiana ha intenzione di lanciare sul mercato nei prossimi anni una famiglia di vetture che saranno basate sulla concept car Fiat Centoventi mostrata al salone dell’auto di Ginevra del 2019.

Questa famiglia di auto, che avrà il compito di rendere l’elettrificazione accessibile a tutti con prezzi contenuti, si contrapporrà alla famiglia di 500. Quest’ultima invece rimarrà all’interno della gamma di Fiat quella più modaiola e maggiormente incentrata sullo stile.

Francois conferma una famiglia di veicoli su base Fiat Centoventi con nomi storici della casa italiana

Per quanto riguarda questa famiglia di vetture su base di Fiat Centoventi, di sicuro vi faranno parte una supermini e un SUV compatto. Uno di questi modelli potrebbe riproporre il nome di Fiat Panda che dunque dirà addio al segmento A come anticipato lo scorso anno dallo stesso Francois. Per quanto riguarda le altre auto di questa nuova famiglia, Francois ha detto che saranno utilizzati altri nomi.

Al momento sono due le strade che Fiat potrebbe percorrere. La prima è quella di adottare nomi del tutto inediti, la seconda invece è quella di puntare su nomi che fanno parte della storia di Fiat come ad esempio Punto e Uno.

Tra le due opzioni, Francois dice che al momento quella che sembra prevalere è la seconda. Ciò avverrebbe anche per accontentare i clienti di Fiat che chiedono a gran voce il ritorno di alcuni nomi storici del marchio. Ad esempio la supermini si potrebbe chiamare effettivamente Punto anche se lo stile sarebbe quello visto con la concept Fiat Centoventi.

Mentre i modelli della gamma 500, tra cui la rinnovata 500X avranno prezzi più elevati e punteranno sullo stile, quelli che deriveranno dalla Centoventi saranno auto con prezzi molto economici che punteranno più sulla sostanza che sull’apparenza.

Inoltre è stato anche anticipato che il futuro B-SUV che Fiat produrrà in Polonia dalla primavera del prossimo anno, potrebbe essere rivelato in anteprima entro la fine del 2022. Sul futuro piano relativo alla casa italiana avremo maggiori certezze il prossimo 1 marzo quando il CEO di Stellantis Carlos Tavares dovrebbe finalmente rivelare le intenzioni del suo gruppo per quello che concerne i suoi marchi nei prossimi anni. A quel punto sapremo quanti e quali modelli arriveranno e quanto tempo dovremo aspettare ancora per assistere al loro debutto sul mercato.

