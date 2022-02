Il Segmento dei C-SUV cresce e Alfa Romeo Tonale potrebbe dire la sua

Dopo qualche anno di attesa, il debutto dell’Alfa Romeo Tonale è stato accolto con interesse sia dagli Alfisti che da chi è rimasto sempre un po’ estraneo al marchio del Biscione. Con l’Alfa Romeo Tonale il Biscione ha previsto il suo ingresso nel comparto dei C-SUV, lo stesso che in Europa riesce a rappresentare una fetta piuttosto valida dell’intero mercato mondiale: il dato infatti parla che il Segmento dei C-SUV vende in Europa il 39% del complessivo di 1,4 milioni di unità vendute a livello globale.

L’Alfa Romeo Tonale ha, tra gli altri, il compito di rinsavire le vendite del marchio che fino ad ora era rimasto con un listino fermo a due soli modelli: oltre alla prerogativa utile a certificare l’ingresso nel panorama dell’elettrificazione. L’idea di entrare a gamba tesa in un Segmento particolarmente redditizio potrebbe quindi essere quella giusta e che quindi potrebbe pagare già a partire dai prossimi mesi.

Bisogna dire che il Segmento dei C-SUV rappresenta una variabile molto importante soprattutto in riferimento ai marchi premium che sono riusciti a mettere in pratica una crescita sempre più marcata in termini di vendite. Con conseguenti ragionamenti positivi in termini di guadagni effettivi. Non è un caso che Audi o Mercedes si sono ritrovati con SUV di Segmento C di grande successo capaci di incrementare notevolmente i valori di performance dell’intero listino. Cosa che, probabilmente a sorpresa, fa anche Volvo con la XC40.

In Europa l’Alfa Romeo Tonale potrebbe dire la sua

Il terreno di elezione per quanto riguarda le vendite dei SUV di Segmento C è quindi proprio l’Europa. Ciò in virtù dei dati che nel 2021 hanno registrato, solo in Europa, appunto un interessantissimo 39% delle vendite complessive di C-SUV rispetto a quanto messo in pratica in ogni parte del mondo. Alle spalle di Europa si piazzano Cina, Stati Uniti e Canada.

Il successo Europeo potrebbe garantire all’Alfa Romeo Tonale un valido mercato per introdurre valori di vendita di tutto rispetto, secondo i canoni dichiarati da Jean-Philippe Imparato in sede di presentazione della vettura che potrebbero essere pienamente rispettati.

I C-SUV sbancano in Europa perché in quest’area del mondo si tende ad acquistare vetture di più modeste dimensioni, perlomeno rispetto a quanto si fa in Cina ed America. Nel contempo sono diventati un terreno fertile per chi passa dalle più tradizionali hatchback a questi veicoli “rialzati”: la stessa idea che in casa del Biscione potrebbe provenire in termini di passaggio dalla vecchia Giulietta alla nuova Alfa Romeo Tonale. Il Segmento dei C-SUV è infatti cresciuto ininterrottamente nel giro degli ultimi 13 anni (escludendo il 2020 fortemente condizionato dalla Pandemia).

Nel caso dei modelli proposti da costruttori premium, il valore di vendita ha subito un incremento pari a 17 volte superiore fra il 2009 e il 2021. In questo modo i marchi premium hanno messo in pratica circa il 25% del totale di tutto il Segmento C-SUV. La crescita permette di ben sperare nell’ottica di un interessante inserimento nel mercato dei C-SUV per ciò che riguarda la nuova Alfa Romeo Tonale, che potrà contare su una crescita che pare non arrestarsi. Essendo poi un Segmento fortemente variegato, l’Alfa Romeo Tonale potrebbe trovare una fetta di mercato dedicata a livello europeo garantendosi valori di vendita molto interessanti.